'Wout zit er lekker in': goede vriendin van Weghorst waarschuwt Frankrijk voor 'echte leeuw' bij Nederland

"Wout zit helemaal in de focus. Hij zit er lekker in", blikt een goede vriendin van Wout Weghorst vooruit op de kraker tussen Nederland en Frankrijk. "Het gaat vanavond een mooie wedstrijd worden."

De goede bekende van Weghorst wordt in Leipzig per toeval kort geïnterviewd door De Telegraaf. De vrouw heeft in elk geval ook nog een verklaring voor de vaak succesvolle invalbeurten van de supersub van het Nederlands elftal. "Dat zit in zijn passie voor het voetbal en de kracht die hij heeft als echte leeuw."

Volg de ontwikkelingen rond Nederland - Frankrijk via ons liveblog op de voet. De aftrap is om 21.00 uur.

Heldenrol tegen Polen

Weghorst vervulde in de eerste groepswedstrijd van Oranje een belangrijke rol. Hij werd door bondscoach Ronald Koeman in de 81e minuut binnen de lijnen gebracht en scoorde prompt twee minuten later de winnende goal. Nederland zegevierde zo met 2-1 tegen Polen.

'Ronald Koeman kiest tegen Frankrijk misschien voor één of twee andere spelers bij het Nederlands elftal' Nederland speelt vrijdagavond de loodzware EK-wedstrijd tegen Frankrijk, misschien wel dé favoriet voor de eindzege. Wat moet bondscoach Ronald Koeman? Sportnieuws.nl-verslaggever Rick Kraaijeveld geeft Oranje tips in aanloop naar het duel.

Ondanks de heldenrol van Weghorst lijkt het erop dat bondscoach Ronald Koeman vrijdagavond in Leipzig gewoon weer kiest voor Memphis Depay als aanvalsleider. Mocht er in de slotfase opnieuw een doelpunt nodig zijn, dan zal Koeman waarschijnlijk geen moment twijfelen om Weghorst het veld in te sturen.

Meestervoorspeller?

Direct na de wedstrijd gaf Weghorst in gesprek met de NOS aan dat het voor hem geen verrasssing was dat hij Oranje naar de overwinning schoot tegen Polen. De spits had in de ochtend voor het duel tegen zijn vriendin gezegd dat hij aan alles voelde dat hij in de slotfase voor de winnende goal zou gaan zorgen.

Dit is de vriendin van Wout Weghorst: jeugdliefde, snel groot gezin en opnieuw zwanger Wout Weghorst was zondag de redder van de natie na zijn winnende treffer tegen Polen (2-1). 's Ochtends voorspelde hij de situatie al bij zijn vriendin. Maar wie is de vriendin van Weghorst, Nikki van Esch, eigenlijk?

Als Weghorst een meestervoorspeller blijkt te zijn dan kan heel Nederland zondag 14 juli alvast met rood omcirkelen in de agenda. Dan is de finale van het EK en de spits van Oranje visualiseerde voor het toernooi al de afloop van het toernooi: "Er is maar één doel: dat we daar staan met die beker."

Alles over EK voetbal

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.