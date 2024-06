'Ze heeft haar leven opgeofferd voor mij': Jeremie Frimpong voetbalt op EK voor 'heel speciaal' iemand

Jeremie Frimpong schitterde een heel seizoen bij Bayer Leverkusen en staat nu op het EK voetbal met Nederland. Het hele seizoen door speelt hij in de mooiste stadions, met één doel: zijn moeder trots maken.

Zeven jaar was Frimpong toen hij uit Nederland vertrok. Eerst naar Londen, later naar Manchester. Hij is in die jaren het Nederlands dat hij kon redelijk verleerd, maar pikt bij Oranje de draad weer op. Frimpong praat voornamelijk Engels met zijn teamgenoten, de taal die hij leerde na de emigratie.

Waarom Oranje-international Jeremie Frimpong zijn interviews niet in het Nederlands, maar in het Engels doet Hij is dit EK een van de opvallende spelers van het Nederlands elftal: Jeremie Frimpong. Hij werd na een ijzersterk seizoen bij Bayer Leverkusen opgeroepen voor Oranje. Wat opvalt is dat hij zijn interviews altijd in het Engels doet. Waarom is dat?

"Mijn moeder nam ooit een lastig besluit door met zeven kinderen in een vliegtuig te stappen", blikt Frimpong terug bij het Algemeen Dagblad. "Alleen het vliegen al, man. Als ik met één kind, een neefje of nichtje vlieg, denk ik al: dat doen we niet meer."

Terugdenken aan de lasten van zijn moeder

Hij beseft nu pas hoe lastig het is voor een moeder om dat vliegtuig in te gaan, met zeven kinderen. Op weg naar een andere wereld, een ander leven. "Als kind denk je helemaal niet dat zoiets heel lastig kan zijn voor een ouder. Als ik er nu aan terugdenk, besef ik dat natuurlijk wel. Het is honderd procent lastig."

Verantwoordelijkheid en trots zijn twee krachtige woorden die terugkomen als Frimpong over zijn moeder praat. Hij voelt zich verantwoordelijk voor haar en wil juist dat zij trots op hem is. "Mijn moeder is heel speciaal, ze heeft haar leven opgeofferd voor mij en mijn broers en zussen. Ze verdient het allerbeste en dat zal ze ook krijgen van mij."

Strijd om rechtsbuitenpositie bij Oranje: dit zijn de plussen en minnen van Xavi Simons en Jeremie Frimpong Nederland staat vrijdag op het EK voetbal een pittig duel te wachten tegen Frankrijk. Xavi Simons stond tegen Polen in de basis bij Oranje, maar Jeremie Frimpong klopt al weken op de deur. Koeman gaf eerder al aan, niet bang te zijn om te wisselen in zijn basisformatie. Dit zijn de pluspunten en minpunten van beide spelers.

Verantwoordelijkheid en trots

Frimpong hoopt haar wat trots te geven op het EK voetbal met Nederland. De rechterwingback maakt zich op voor de tweede groepswedstrijd, tegen Frankrijk. "Ik voel verantwoordelijkheid voor wat ze allemaal voor ons over had. Ik wil haar trots maken en trots houden. Dan is het EK in Duitsland ook een mooi podium."

Hij was er ook bij in 2022, toen Oranje de kwartfinale van het WK in Qatar haalde. Destijds speelde hij onder Louis van Gaal geen één minuut. In de eerste wedstrijd - tegen Polen - was Frimpong invaller en hij klopt nu op de deur bij bondscoach Ronald Koeman voor een basisplek.

Alleen Jeremie Frimpong kan snelste Fransman bijhouden, opvallende kilometervreter bij Nederland op het middenveld Frankrijk is levensgevaarlijk in de omschakeling en barst van de snelle spelers, dat is het idee dat iedereen van Frankrijk heeft. De UEFA deelt na alle wedstrijden veel statistieken over de spelers, waaronder de snelheden en gelopen afstanden. Dit zijn de kilometervreters van Nederland en Frankrijk naast elkaar.

Alles over het EK voetbal

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.