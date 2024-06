'Ziggo blijft Ajax ondanks rampjaren trouw: club slaat slag van Champions League-niveau'

Ajax heeft een enorme slag geslagen. Niet op de transfermarkt, maar op de commerciële markt. Volgens De Telegraaf heeft Ajax het contract met hoofdsponsor Ziggo weten te verlengen.

Het contract is verlengd tot de zomer van 2027, met een optie op nóg twee seizoenen. Over bedragen willen de bronnen aan de krant niks zeggen, maar de verwachting is dat Ajax ongeveer hetzelfde bedrag krijgt als de 'oude' deal: zo'n twaalf miljoen euro.

'Champions League-niveau'

Het is volgens De Telegraaf een slag op 'Champions League-niveau'. Want sportief kreeg de Nederlandse topclub de afgelopen twee jaar een flinke knauw. Dat begon allemaal met de dickpic van Marc Overmars en diens vertrek. Het eindigde (voorlopig) met een teleurstellende vijfde plaats in de Eredivisie afgelopen seizoen en zelfs een historische laatste plaats tijdens het seizoen.

Transfers

Het geld is een zeer welkome versterking in Amsterdam. Het geeft technisch directeur Alex Kroes iets meer ademruimte op de transfermarkt, hoewel er aan zijn plicht niets verandert. Hij moet eerst spelers verkopen of van de hand doen, voordat hij de selectie van Ajax mag versterken.

Legendarische sponsoren voorbij

'Dat Ajax waarde hecht aan duurzame relaties blijkt ook uit de contractverlenging met Ziggo. De kabelexploitant wordt na ABN Amro de langst actieve shirtsponsor en is TDK (9 jaar) en Aegon (6,5 jaar) inmiddels voorbij', weet de Nederlandse krant.

Ziggo Sport

Ziggo wordt komend seizoen een belangrijkere speler op de markt. De zender heeft alle rechten van de Champions League, Europa League en Conference League voor de komende jaren geregeld en zendt dus alle topwedstrijden in Europa uit. Niet alleen Ajax, maar ook de andere Nederlandse clubs én alle topclubs, zoals Champions League-winnaar Real Madrid.