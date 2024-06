Vivianne Miedema hakt snel knoop door over toekomst: 'Dat is allebei oké'

Het was groot nieuws dat Vivianne Miedema na zeven jaar vertrekt bij Arsenal. Waar ze volgend seizoen speelt, dat weet ze zelf ook nog niet. Maar daar komt zeer binnenkort verandering in, zo onthulde ze in gesprek met Sportnieuws.nl

De spits van Oranje is met de nationale ploeg op trainingskamp. Het zijn dus, terwijl het clubseizoen al afgelopen is, drukke tijden voor Miedema. Ze moet namelijk op zoek naar een nieuwe club, terwijl haar partner Beth Mead wel gewoon bij Arsenal blijft. Miedema hoeft niet in Engeland te blijven, maar heeft verder wel een paar eisen. "Ik wil gewoon Champions League spelen." Maar dat kan ook best in een ander land. "Of dat in Engeland of ergens anders in Europa is, dat is allebei oké."

Dat Miedema weer terug is bij Oranje, zorgt voor tevreden gezichten. De spits kwakkelde de afgelopen jaren met de nodige blessures en nam bewust wat gas terug. "Ik heb iets langer vakantie gehad dan de meeste meiden, heb echt even afgeschakeld van het voetbal. Vandaag ben ik weer fris aangesloten bij het Nederlands elftal." Ze is blij dat ze de laatste tijd goed naar haar lichaam heeft geluisterd. "Het is natuurlijk moeilijk geweest... Dat ik elke keer fit was, en dan toch weer opnieuw geblesseerd raakte. Uiteindelijk heb ik besloten 'tot hier en niet verder.'"

"

Rivaliteit tijdens EK bij de mannen?

Uiteraard volgt Miedema het EK voetbal bij de mannen ook op de voet. Dat doet haar partner Mead natuurlijk ook, als Engelse. Is er thuis rivaliteit? "Ik wil dat Nederland het goed doet, Beth wil dat Engeland het goed doet", lacht de topscorer aller tijden van de Oranje Leeuwinnen. "Maar ik kijk ook naar het EK als voetballiefhebber. Ik denk dat Nederland goed is begonnen. Eerste wedstrijd op het EK is altijd moeilijk, volgens mij wordt Frankrijk een echte graadmeter."

Drie trainingsstages

Nederland speelt in juli twee EK-kwalificatieduels, tegen Italië en Noorwegen. Tussen 19 en 21 juni en daarna tussen 24 en 28 juni gaan 27 speelsters zich op die wedstrijden voorbereiden. Bij de derde stage, van 1 tot en met 5 juli, verandert de samenstelling mogelijk. Dan is het de bedoeling dat Esmee Brugts, Danielle van de Donk, Damaris Egurrola en Dominique Janssen aansluiten.

Oranje richting het EK van 2025

De Oranje Leeuwinnen zitten in kwalificatiegroep divisie A, groep 1. Na vier speelronden staat Nederland bovenaan, met zeven punten. Noorwegen staat tweede met vijf punten, dan volgen Italië (5) en Finland (4). Op 4 juni speelde Nederland zijn recentste interland, uit tegen Finland: 1-1. In die wedstrijd nam Lieke Martens afscheid van de Leeuwinnen. Zij wil zich focussen op haar clubcarrière, bij PSG.