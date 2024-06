Lieke Martens over dieptepunt bij Oranje Leeuwinnen: 'Het plezier was helemaal weg'

Lieke Martens beleefde vele hoogtepunten in haar interlandcarrière. Toch was er in 2022 ook een dieptepunt. Ze moest het EK verlaten vanwege een voetblessure en twijfelde of ze nog wel verder wilde bij de Oranje Leeuwinnen.

"Dat was heel moeilijk voor mij", zegt Martens in gesprek met NOS over de blessure. "Ik ben geen wegloper, ik ben een vechter. Ik geef nooit op. Maar dit was een van de weinige keren dat ik terugdenk en zie dat ik ben weggelopen voor iets wat mij eerder eigenlijk altijd meer triggerde."

Tijdens het WK in 2019 was Martens bijvoorbeeld ook geblesseerd. Aan haar teen. Een 'lullige maar erg pijnlijke blessure', maar toen gaf ze niet op. In 2022 deed ze wel een stap terug. "Ik dacht: misschien gebeurt nu dit wel met een reden."

Geen fijne herinnering

De 31-jarige aanvaller vindt het lastig om terug te denken aan die tijd. "Het is niet dat ik het gevoel heb dat ik het team in de steek liet, absoluut niet. Maar ik heb er niet zo’n fijne herinneringen aan." Uiteindelijk heeft ze er wel van kunnen leren. "Het heeft me ook weer veel gebracht."

Bondscoach Andries Jonker heeft Martens in 2022 moeten overhalen om bij Oranje te blijven. "Daar ben ik heel dankbaar voor", vertelt de 160-voudig international. "Want ik had er echt even geen zin meer in. Niet omdat het zó negatief, was maar ik was gewoon een beetje op. Ik begon aan alles te twijfelen."

Heel veel belletjes

Het kostte Jonker en zijn staf wel wat moeite om de sterspeelster bij het nationale team te houden. "Na heel veel belletjes van Andries ben ik toch gekomen. Ik heb het team en de staf ook persoonlijk gezegd dat ik ze daar heel dankbaar voor ben. Dat zij zo voor mij hebben gevochten en me zo erbij hebben gehouden."

Het leverde Martens nog twee mooie jaren bij het Nederlands elftal op. "Dat is wel echt een persoonlijke overwinning geweest, de laatste twee jaar bij het Nederlands elftal", vertelt ze. "Omdat je opeens ging van iets wat helemaal goed ging, naar iets wat helemaal niet meer goed voelde. Het plezier was weg. En dankzij de hele staf en het team heb ik toch nog twee hele fijne jaren gehad." Martens speelde vorige week haar laatste interland voor de Oranje Leeuwinnen.