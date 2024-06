Bart Lemmen, vervanger van Sepp Kuss in Tour de France: binnen 1,5 jaar van militair naar wielerprof

Bart Lemmen is de opvallende vervanger van Sepp Kuss bij Visma | Lease a Bike in de Tour de France. De Amerikaan is onvoldoende hersteld van een coronabesmetting en dus maakt de 28-jarige Lemmen zijn debuut in de grote ronde. Maar wie is die onbekende Nederlander eigenlijk? Lemmen is pas 1,5 jaar prof en werkte voorheen als militair.

Bij Visma | Lease a Bike hebben ze veel vertrouwen in Lemmen, ondanks zijn geringe ervaring. "Ondanks dat hij pas 1,5 jaar professional is, blijkt Bart al een hele betrouwbare en sterke renner. Hij ontwikkelt zich heel snel. Dat bewees hij dit jaar al met meerdere goede klasseringen. Hij rijdt goed bergop, en offert zich graag op voor zijn kopman Jonas Vingegaard. Ik heb veel vertrouwen in Bart", sprak sportief directeur Merijn Zeeman daags voor de start van de Ronde van Frankrijk.

Startlijst Tour de France 2024: alle teams en renners De 111de editie van de Tour de France gaat zaterdag 29 juni van start in Florence. In de grootste ronde ter wereld strijden de renners in 21 etappes om de felbegeerde gele trui. Visma | Lease a Bike reist af met onder andere de net op tijd herstelde titelverdediger Jonas Vingegaard en Wout van Aert. Dit zijn de 22 teams en in totaal 176 renners die op de voorlopige startlijst staan voor de Ronde van Frankrijk.

Opvolger Nathan Van Hooydonck

Dat het in de sportwereld snel kan gaan, bewijst Lemmen wel. Eind 2023 pikte Visma hem op bij Human Powered Health, dat inmiddels niet meer bestaat. Dat was geen keuze uit luxe voor Visma, dat Nathan Van Hooydonck laat in het jaar weg zag vallen vanwege hartklachten. Maar in korte tijd heeft Lemmen dus indruk gemaakt op de leiding van de Nederlandse ploeg, met een plekje in de Tourselectie tot gevolg.

Nieuwe dreun voor Visma | Lease a Bike: belangrijke knecht Jonas Vingegaard mist Tour de France Het zit de Nederlandse wielerploeg Visma | Lease a Bike niet mee in 2024. Veel valpartijen overschaduwden het jaar van de succesvolle formatie. Een paar dagen voor de start van de Tour de France in Florence volgt een nieuwe dreun: Sepp Kuss is niet fit genoeg om te starten.

Wie is Bart Lemmen?

En dan te bedenken dat Bart Lemmen anderhalf jaar geleden nog militair was bij de Nederlandse Luchtmacht. Hij had wel al een sportachtergrond. Als jonge jongen deed hij aan voetbal en atletiek om vervolgens bij de Luchtmacht te gaan. "De militaire training bevatte ook veel lichaamsbeweging, met snelheidsmarsen en CrossFit-training. Eigenlijk is alles wat je op tv ziet bij militaire training waar", vertelde Lemmen bij zijn toenmalige ploeg Human Powered Health.

Lemmen ziet veel gelijkenissen tussen profrenners en militairen. "Ik denk het belangrijkste - en het is een beetje cliché - maar soms is fietsen niet leuk en moet je echt doorzetten. Dat is iets dat ik van het leger heb geleerd", aldus Lemmen. Ook het nemen van de juiste beslissingen tijdens stress of opwinding noemt hij als een van de vele voordelen die hij meeneemt uit zijn verleden.

🇫🇷 #TDF2024



What a story.. 🤯

𝟐𝟎𝟐𝟑: swapping your full time job at Royal Netherlands Air Force for a life as a professional cyclist. 🔄

𝟐𝟎𝟐𝟒: making your debut in @letourdefrance, the biggest race in the world. 🔥



Definitely deserved, Bart! 👏🏼… pic.twitter.com/7hNxhSRraH — Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) June 27, 2024

Prille loopbaan Bart Lemmen

Nadat hij in 2015 op de fiets stapte, begon hij het tijdens zijn militaire carrière steeds serieuzer te nemen. Twee jaar later klokte hij 1:07,50 voor het beklimmen van de Mont Ventoux. De 112de tijd op Strava. Koploper Tadej Pogacar ging in iets meer dan 57 minuten naar boven. Jonas Vingegaard heeft er dus een goede knecht bij bergop na het wegvallen van Sepp Kuss.

In 2021 fietste Lemmen bij VolkerWessels Cycling, het derde wielerniveau ter wereld. Een seizoen later werd hij vierde op het NK op de weg op de VAM-berg in Drenthe. Daarna ging het rap met de carrière van Lemmen. Zo goed zelfs, dat Visma hem dus oppikte. Dit jaar eindigde hij in de top tien van de Tour Down Under, UAE Tour en Ronde van Noorwegen. Hij is dus helemaal klaar voor de Tour de France.