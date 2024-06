Remco Evenepoel superieur: Belg pakt tijdrit én leiderstrui algemeen klassement Dauphiné

Met winst op de tijdrit in de Dauphiné heeft Remco Evenepoel zijn klasse weer eens getoond. Door de winst geeft hij concurrent Primoz Roglic ook in het algemeen klassement het nakijken.

De tijdrit bedroeg 34,4 kilometer met enkele korte klimmetjes. De hevigste klim was tegen het einde, voor de laatste vlakke meters tot aan de finish. En op die laatste klim maakte Evenepoel het verschil. Hij snoepte daar 17 seconden af van Joshua Tarling, de jongeling die tot dan toe aan de leiding stond. Evenepoel klokte 41:49.

Daarmee deed hij het aanzienlijk beter dan zijn grote concurrent Primoz Roglic. De Sloveen had 39 seconden langer nodig en werd zo in het algemeen klassement ingehaald door Evenepoel. Het gat tussen de twee is nu 33 seconden in het voordeel van de renner van Soudal Quick-Step. De nummer drie van het klassement, Amerikaan Matteo Jorgenson, volgt op 1 minuut en 4 seconden. Derek Gee, tot vandaag (woensdag) in het bezit van de gele trui, vindt zichzelf nu terug op plek vier.

Etappe 5

Donderdag is het tijd voor de vijfde etappe van de Dauphiné. Het einde is vlak en dus is de kans groot dat er gesprint gaat worden voor de dagoverwinning. Daarvoor moeten dan wel de nodige hoogtemeters worden overleefd. De renners zullen al vroeg van start gaan en zodoende halverwege de middag al finishen in Saint-Priest, onder de rook van Lyon.