Filippo Ganna zegeviert in voorlaatste rit in Ronde van Oostenrijk

De Italiaan Filippo Ganna heeft de vierde etappe van de Ronde van Oostenrijk op zijn naam geschreven. De renner van Ineos Grenadiers won de sprint van een kleine groep bovenop de slotklim naar Kals am Grosssglockner.

Ganna bereikte de finish net voor zijn landgenoot Diego Ulissi. De renner van UAE Team Emirates vertrekt zondag in de slotrit met een aankomst bergop als leider in het algemeen klassement. De Colombiaan Brandon Smith Rivera - derde in de rituitslag - is zijn naaste belager, hij heeft een achterstand van slechts zes seconden.

Revanche voor verrassend verlies in de tijdrit

Met de overwinning in de bergrit revancheerde Ganna zich voor zijn 'nederlaag' in de korte proloog waarin hij werd afgetroefd door de jonge Australiër Cameron Rogers. De erkende hardrijder kwam slechts één seconde tekort om de proloog op zijn naam te schrijven.

Bij het ingaan van de slotkilometer probeerde Giulio Pellizzari nog om het peloton voor te blijven. Maar zijn poging mocht niet baten, waardoor de sprint zou uitwijzen wie er met de overwinning aan de haal ging. Ganna ging van behoorlijk ver aan. Ulissi leek over hem heen te komen, maar de hardrijder van INEOS Grenadiers hield knap stand.

Owen Geleijn was namens TDT-Unibet de beste Nederlander deze etappe. De 23-jarige renner van de ploeg van Bas Tietema, die op YouTube het avontuur met zijn wielerploeg deelt, kwam als 44ste over de finish met een achterstand van ruim zeven minuten op Ganna.

Terwijl Ganna in Oostenrijk zegeviert is zijn ploeg in de Tour de France actief om een goed klassement te rijden. De Spanjaard Carlos Rodríguez is de meest voor de hand liggende renner om een gooi te doen naar een podium in het eindklassement. Momenteel staat de 23-jarige kopman van INEOS Grenadiers op de zevende plaats in het algemeen klassement. Hij heeft een achterstand van twee minuten en 31 seconden op geletruidrager Tadej Pogacar.

