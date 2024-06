Frank van den Broek gaf ritzege in Tour niet weg aan kopman Romain Bardet: 'Helemaal naar de klote'

Frank van den Broek was zaterdag zeer dichtbij de etappezege in de openingsrit van de Tour de France 2024. Sterker nog: het leek er veel op dat hij de zege gunde aan zijn kopman, Romain Bardet.

De wielrenner uit Warmond van Team dsm-firmenich PostNL heeft een andere lezing over de finish in Rimini (Italië). Hij zei na afloop dat hij 'geen benen' meer had om te strijden voor de dagwinst. "Ik ben helemaal naar de klote. Ik was helemaal leeg. Ik hoop dat ik nog genoeg kansen krijg in mijn carrière", reageerde hij bij de NOS. "En ik heb wel de witte trui." Dat is een trui voor de leider van het jongerenklassement.

Niet super

Het was een schitterende dag voor Van den Broek. "Ik verbaas mezelf eigenlijk. Ik voelde me de laatste dagen niet super, misschien was het de spanning van de eerste grote ronde. Maar toen de vlag werd gewuifd stond ik er gelijk. Het plan was in de vlucht te zitten. Ik wilde voor de bollentrui gaan, maar ik had daarvoor niet de punch."

Frank van den Broek mag twee speciale truitjes aan in tweede etappe Tour de France, maar krijgt er maar één Er leek een Nederlander op weg naar de ritzege én gele trui in de eerste etappe van de Tour de France. De 23-jarige Frank van den Broek gunde na een aanval van 206 kilometer echter zijn kopman Romain Bardet de grote prijzen. Toch blijft de Nederlander niet met lege handen achter.

Alles gegeven

Ploegleider Matt Winston van dsm-firmenich PostNL was uiteraard in zijn nopjes met de ontknoping van de eerste rit. "Frank was geweldig", zei Winston. "Het is zijn eerste grote ronde en zijn eerste dag in de Tour de France. Hij zat meteen in de ontsnapping en moest wachten totdat de race naar hem toe zou komen. Romain heeft veel van die zege aan Frank te danken. Die heeft alles gegeven om Romain zo goed mogelijk naar de finish te brengen."

Maar zoals gezegd: hield de jonge Nederlander toch niet bewust zijn benen iets stiller uit respect voor zijn oudere kompaan? Voor Bardet is het zijn afscheidstour. Van den Broek debuteert. Enkele wielervolgers vinden het een gemiste kans voor Van den Broek. Je weet maar nooit of je ooit weer in de situatie komt dat je een tourrit kan pakken.

'Dit is niet zoals het hoort': woede en ongeloof na 'onrecht' voor Frank van den Broek in Tour de France Voor dsm-firmenich werd de eerste etappe van de Tour de France een groot feest. Romain Bardet won de etappe van Florence naar Rimini, maar dat was niet gelukt zonder de hulp van Frank van den Broek. Na afloop was wielercommentator Stef Clement verbouwereerd en zelfs geïrriteerd dat de Nederlander niet beloond werd.

Alles over de Tour de France

Bekijk op onze speciale pagina over de Tour de France al het laatste nieuws, het volledige rittenschema en de rituitslag en standen in de overige klassementen en de lijst met alle deelnemers. Check ook het overzicht met het te winnen prijzengeld.