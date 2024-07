Live Tour de France | Gooit eerste tijdrit het klassement op z'n kop?

Met de eerste van twee individuele tijdritten moeten de klassementsrenners vrijdag in de zevende etappe van de Tour de France vol aan de bak. Tussen Nuits-Saint-Georges en Gevrey-Chambertin ligt een licht glooiend parcours over ruim 25 kilometer.

De eerste helft gaat het enigszins omhoog, daarna volgt een lichte afdaling door een beroemd wijngebied. Gevrey-Chambertin is voor het eerst finishplaats in de Tour.

Profiel van de zevende etappe van de Ronde van Frankrijk van 2024. © Tour de France

Favorieten

De Belg Remco Evenepoel is de favoriet voor de dagzege. De wereldkampioen tijdrijden staat tweede in het algemeen klassement achter Tadej Pogacar, die ook een goede tijdrit in de benen heeft.

De Sloveen was in de door hem gewonnen Giro d'Italia eerder dit jaar een keer de beste in een individuele tijdrit, terwijl hij in de tweede race tegen de klok alleen de Italiaanse specialist Filippo Ganna moest voorlaten.

Nederlands kampioen

Geen zege in het rood-wit-blauw vandaag, zoals Dylan Groenewegen dat donderdag wel deed. De Nederlands kampioen tijdrijden is namelijk niet bij de Tour de France. Daan Hoole won eind juni de race tegen de klok, maar zit niet in de Tour-selectie van zijn ploeg Lidl-Trek. Sterker nog: de hele top-10 van het NK is niet in Frankrijk.

Start en finish

De Deen Jonas Vingegaard was vorig jaar de beste in de enige tijdrit in de door hem gewonnen Tour de France. Zijn Belgische ploeggenoot Wout van Aert geldt vrijdag ook als een van de favorieten. De eerste renner vertrekt om 13.05 uur. Pogacar stapt als laatste op de fiets en wordt rond 17.30 uur bij de finish verwacht.

Tour de France

