Merijn Zeeman haalt fors uit na opgave Primoz Roglic: 'Volledig de fout van de organisatie'

Primoz Roglic ging in de twaalfde etappe van de Tour de France zwaar onderuit, waardoor hij niet meer verder kan en af moet stappen in de Tour. Ook Visma | Lease a Bike-ploegbaas Merijn Zeeman zag de val en hij weet wel wie de schuldige is van de tuimeling.

Roglic ging in de twaalfde etappe fors onderuit toen het peloton door een smal weggedeelte heen moest. De Sloveen bleek zo veel last te hebben van de val, dat zijn ploeg Red Bull-BORA Hansgrohe vrijdagochtend bekendmaakte dat hij niet verder kan. Roglic stond zesde in het algemeen klassement.

Zeeman

Zeeman en Roglic werkten jarenlang samen en kennen elkaar goed. Visma | Lease a Bike zag geen renner tegen het asfalt gaan bij de valpartij, maar de ploegbaas wil toch zijn mening kwijt. "Zo’n val zou niet mogen gebeuren. Er waren stoepjes op de weg en die waren onmogelijk om te zien. Bij de eerste obstakels was er nog een markering, maar bij de andere niet", vertelde Zeeman tegenover NU.nl.

Schuld van de Tour

Volgens Zeeman ligt de schuld in ieder geval niet bij de renners. De ploegbaas van Visma | Lease a Bike vindt dat de organisatie van de Tour zich wel eens achter de oren mag krabben. "Als je dan dicht op elkaar rijdt, kun je dat niet zien. Dat kun je de renners niet kwalijk nemen. Dit is honderd procent de fout van de organisatie. Je kunt niet met een Tour de France-peloton door zo’n passage gaan. Dat is heel onverantwoordelijk en zou niet mogen gebeuren."

Medelijden

Zeeman vindt het in ieder geval heel vervelend dat Roglic tegen het asfalt ging. " Alle teams willen vooraan zitten, maar daar moet je vroeg mee beginnen. We hebben daar veel energie in gestopt. We voelen ons slecht voor Primoz. We hopen dat hij nog steeds mee kan doen, maar we weten allemaal dat een val niet helpt."