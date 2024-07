Drama Primoz Roglic in Tour de France compleet: Sloveen geeft op na medische checks

Red Bull BORA-Hansgrohe heeft via X bekendgemaakt dat Primoz Roglic niet meer van start gaat in de Tour de France. De Sloveen heeft te veel last van zijn val in etappe 12, waardoor hij zijn zesde plek in het klassement niet meer kan verdedigen.

'Primoz Roglic is zorgvuldig onderzocht door ons medische team na zijn val in de etappe van gisteren. Vanochtend is de beslissing gemaakt om hem vandaag niet te laten starten, zodat hij zich kan focussen op andere doelen. We wensen Primoz een spoedig herstel', luidt het statement van Red Bull- BORA Hansgrohe.

Merijn Zeeman haalt fors uit na opgave Primoz Roglic: 'Volledig de fout van de organisatie' Primoz Roglic ging in de twaalfde etappe van de Tour de France zwaar onderuit, waardoor hij niet meer verder kan en af moet stappen in de Tour. Ook Visma | Lease a Bike-ploegbaas Merijn Zeeman zag de val en hij weet wel wie de schuldige is van de tuimeling.

Roglic stond dus zesde in het algemeen klassement, waardoor de renners daaronder een plekje opschuiven. João Almeida is nu de nieuwe nummer vier.

Tijdverlies

Roglic verloor fors wat tijd na zijn val, waardoor hij van plek vier naar plek zes zakte in het algemeen klassement. In etappe elf ging de Sloveen ook al kort onderuit in de afdaling van de laatste klim van die dag. Roglic reed samen met Remco Evenepoel naar de finish, maar hij slipte weg in een bocht. De kopman van Red Bull-BORA Hansgrohe verloor toen al ongeveer een minuut op de top drie van het klassement.

Biniam Girmay is wéér de beste in massasprint Tour, Primoz Roglic verliest door val extra tijd Biniam Girmay heeft zijn derde ritzege van de Tour de France te pakken. De Eritrese renner van Wanty-Intermarché was al de drager van de groene trui en bevestigde die status donderdag in de twaalfde etappe van de Tour.

Pechvogel

De verstandhouding van Roglic met de Tour is al niet al te best, maar daar gaat deze editie dus geen verandering inbrengen. Het is de derde keer in de laatste vier jaar de de Sloveen moet opgeven in de Franse rittenkoers. Het enige jaar dat hij niet hoefde af te stappen, in 2023, reed hij niet mee omdat hij zich focuste op de Giro d'Italia en de Vuelta. Roglic maakte afgelopen zomer juist de overstap naar Red Bull-BORA Hansgrohe om bij een nieuwe ploeg de Tour te kunnen winnen.

Concurrenten leven mee met pechvogel Primoz Roglic: 'Heel triest voor hem' Primoz Roglic is de grootste pechvogel van de Tour de France. De Sloveense renner viel in zijn periode bij het toenmalige Jumbo regelmatig in de grootste wielerronde en ook deze editie was het raak. Roglic, kopman van Red Bull-BORA-hansgrohe, lag in de slotfase van de twaalfde etappe op de grond. Zijn concurrenten leven met hem mee.

Vervanger

Voor Red Bull-BORA Hansgrohe is het wegvallen van Roglic ook een forse tik wat betreft de klassementsambities. Mede doordat Aleksandr Vlasov, ook een renner die voor een goed klassement kan gaan, eerder in de Tour al uitviel. De enige klassementsrenner die BORA nu nog heeft is Jai Hindley. De Australiër racete afgelopen editie nog mee om een podiumplek, maar hij staat al 19 minuten en 25 seconden achter op de huidige koploper Tadej Pogacar.

Unfortunately, Aleks Vlasov will leave the Tour de France due to an ankle fracture. Heal up soon, Aleks 🙏🏻 #tdf2024 pic.twitter.com/yhzf8nGFAR — Red Bull – BORA – hansgrohe (@RBH_ProCycling) July 8, 2024

Olympische Spelen

Roglic stapt dus uit de Tour om zich te focussen op andere doelen, maar de Olympische Spelen is er daar niet één van. De Sloveen pakte daar vorig jaar een gouden medaille op het onderdeel tijdrijden, maar voor de Tour liet hij al weten dat hij deze niet zal gaan verdedigen.