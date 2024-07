Primoz Roglic niet van start in etappe 13 van Tour de France na forse valpartij

Red Bull BORA-Hansgrohe heeft via X bekendgemaakt dat Primoz Roglic niet meer van start gaat in de Tour de France. De Sloveen heeft te veel last van zijn val in etappe 12, waardoor hij zijn zesde plek in het klassement niet meer kan verdedigen.

'Primoz Roglic is zorgvuldig onderzocht door ons medische team na zijn val in de etappe van gisteren. Vanochtend is de beslissing gemaakt om hem vandaag niet te laten starten, zodat hij zich kan focussen op andere doelen. We wensen Primoz een spoedig herstel', luidt het statement van Red Bull- BORA Hansgrohe. Roglic stond dus zesde in het algemeen klassement, waardoor de renners daaronder een plekje opschuiven. João Almeida is nu de nieuwe nummer vier.

Primož Roglič underwent careful examination by our medical team after yesterday’s stage and again this morning. The decision has been taken that he will not start today, to focus on upcoming goals.



Tijdverlies

Roglic verloor fors wat tijd na zijn val, waardoor hij van plek vier naar plek zes zakte in het algemeen klassement. In etappe elf ging de Sloveen ook al kort onderuit in de afdaling van de laatste klim van die dag. Roglic reed samen met Remco Evenepoel naar de finish, maar hij slipte weg in een bocht. De kopman van Red Bull-BORA Hansgrohe verloor toen al ongeveer een minuut op de top drie van het klassement.

Pechvogel

De verstandhouding van Roglic met de Tour is al niet al te best, maar daar gaat deze editie dus geen verandering inbrengen. Het is de derde keer in de laatste vier jaar de de Sloveen moet opgeven in de Franse rittenkoers. Het enige jaar dat hij niet hoefde af te stappen, in 2023, reed hij niet mee omdat hij zich focuste op de Giro d'Italia en de Vuelta. Roglic maakte afgelopen zomer juist de overstap naar Red Bull-BORA Hansgrohe om bij een nieuwe ploeg de Tour te kunnen winnen.