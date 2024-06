Renner van Visma | Lease a Bike accepteert schorsing vanwege positieve dopingtest

De Duitse wielrenner Michel Hessmann (23) van Visma | Lease a Bike heeft een schorsing van vier maanden opgelegd gekregen vanwege een positieve dopingcontrole. Die vond plaats in juni 2023. Hessmann heeft de schorsing geaccepteerd. Inmiddels zitten drie van de vier maanden er al op.

De nummer 33 van de Giro d'Italia 2023 werd in juni 2023 door zijn ploeg op non-actief gesteld. Dat was in reactie op de positieve test, toen een minieme hoeveelheid verboden middel (chlortalidon) werd gedetecteerd in zijn urine. Het Duitse antidopingbureau NADA kwam in de dopingzaak tot de conclusie dat het aannemelijk is dat Hessmann een vervuild medicijn zoals paracetamol, ibuprofen of naproxen heeft ingenomen.

Het NADA is echter ook van mening dat het risico van vervuilde medicatie bij de atleet ligt. Vandaar dat toch een schorsing werd opgelegd.

Visma | Lease a Bike

Het is nog niet duidelijk of Hessmann binnenkort weer het shirt van Visma | Lease a Bike kan aantrekken. De ploeg laat in een verklaring weten zich tegen het einde van de schorsing "te beraden over een vervolg".

Tour de France

Visma | Lease a Bike is momenteel in voorbereiding op de Tour de France. De vorige twee edities van de grootste wielerkoers ter wereld werd gewonnen door hun renner Jonas Vingegaard. De Deense ronderenner was in een race tegen de tijd verwikkeld, om fit te geraken voor de Tour. Na een val eerder dit jaar stond zijn deelname op losse schroeven. Deze week bleek dat Vinge het gaat redden. Hij is ingeschreven voor de Tour 2024.