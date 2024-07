Uitslagen en klassementen Tour de France 2024 | Tadej Pogacar behoudt gele trui na historische etappe

De Ronde van Frankrijk is in Florence van start gegaan. De vijfde etappe werd een prooi voor Mark Cavendish, die daarmee een legendarisch Tour-record brak. Tadej Pogacar behield de gele trui nadat hij die dinsdag had veroverd. Bekijk hier de complete rituitslag en de klassementen. Check ook het overzicht met het te winnen prijzengeld.

Mark Cavendish sprint naar recordzege in Tour de France, geletruidrager Tadej Pogacar komt met de schrik vrij Mark Cavendish heeft waarvoor hij naar de Tour de France is gekomen: zijn 35e ritzege ooit. Daarmee is hij nu alleen recordhouder. De Brit was na een hectische sprint de snelste in Saint Vulbas. In het klassement veranderde er niets, al scheelde dat niet veel: Tadej Pogacar kwam met de schrik vrij.

