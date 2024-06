'Soms heel zwaar voor me': Amerikaanse zwemster dolgelukkig met terugpakken wereldrecord

Zwemster Regan Smith heeft tijdens de Amerikaanse selectiewedstrijden voor de Olympische Spelen in Parijs het wereldrecord op de 100 meter rugslag verbroken.

De 22-jarige Smith tikte aan na 57,13 seconden en verbeterde daarmee het record van de Australische Kaylee McKeown. Die had in oktober haar eigen wereldrecord nog scherper gesteld met een tijd van 57,33.

Smith, die in 2019 al houdster van het wereldrecord was, had in de halve finales al het record van haar land gebracht op 57,47. "Ik ben zo trots op mezelf", zei de Amerikaanse zwemster, die op de Spelen van Tokio twee zilveren en een bronzen medaille won. "De rugslag is soms heel zwaar voor me. Dat ik nu weer het record in handen heb, betekent heel veel voor me."

Olympische Spelen

Smith miste eerder deze week olympische deelname op de 100 meter vlinderslag en komt deze week nog uit op twee onderdelen.

Dopingverdachten bij China

In het kamp van China zitten elf dopingverdachten in de olympische selectie. Zij behoorden tot de 23 zwemmers die voor de Spelen van Tokio in 2021 positief testten op trimetazidine, een middel dat in een hartmedicijn zit en prestatiebevorderend werkt.

Besmet voedsel

Alle zwemmers ontliepen een schorsing, omdat het wereldantidopingbureau WADA de bevindingen van de Chinese dopingautoriteit niet kon weerleggen. Die meldde dat de sporters het middel buiten hun schuld hadden binnengekregen via besmette voeding. Enkele van die zwemmers behaalden niet veel later medailles in Tokio, waaronder tweemaal goud door vlinderslagspecialiste Zhang Yufei.

'Schending van ethiek en moraal van de media'

Het verhaal van de positieve test kwam pas in april naar buiten via de Duitse zender ARD en The New York Times. Die krant berichtte onlangs dat drie van de betrokken zwemmers eerder al betrapt waren op het gebruik van het eveneens verboden clenbuterol. In een verklaring aan het Franse persbureau AFP noemde het Chinese antidopingbureau dat verhaal een schending van de "ethiek en moraal van de media".

Onbestraft