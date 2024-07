Tes Schouten ligt op koers voor olympisch goud, maar: 'Ik vond zwemles vreselijk'

Dj Mattie Valk van Qmusic trapt zijn reeks portretten van Nederlandse sporters op de Olympische Spelen 2024 af met Tes Schouten (23). Zij is de regerend wereldkampioen schoolslagzwemmen.

Schouten uit Bodegraven is op de langebaan houdster van de Nederlandse records op de 100 en 200 meter schoolslag. In 2023 werd ze Europees kampioen op de 200 meter schoolslag. Ze reist af naar Frankrijk met een gouden missie. Volgens databureau Gracenote is zij de te kloppen vrouw op haar favoriete discipline.

Nageltjes gelakt

Ze zwemt met gelakte nageltjes, vertelt ze aan Valk, en ook met oorbellen in. De lach die ze aan het begin van het gesprek heeft, houdt ze gedurende de hele video vol. Het is ook tamelijk opmerkelijk en grappig wat ze heeft te vertellen. Zo hield ze bijvoorbeeld vroeger helemaal niet van zwemles.

"Ik vond het echt vreselijk en had er nooit zin in. Na die lessen ben ik amper nog het bad in geweest. Maar ik houd niet van teamsport. Ik ben fanatiek. Als het niet goed gaat en een ander wat fout doet, dan denk ik: had jij dat niet fout gedaan, dan hadden we gewonnen."

Beuken

Vervolgens komt het lichtere deel van het item, waarin ze Valk de fijne kneepjes van de schoolslag bijbrengt en ze samen jeu de boules spelen. Daarna legt ze uit waar ze aan denkt tijdens wedstrijden. "Soms denk ik niet eens aan zwemmen. Als ik denk: ik moet hier en hier en hier op letten, dan ben ik met alles bezig, behalve met gewoon gaan en beuken."

Liefde

Het leven als topsporter stelt zware eisen aan wat je doet of juist niet doet. Leeftijdsgenoten hebben meer vrijheid. "Bijvorobeeld met Koningsdag. Ik vind dat zo gezellig. Biertje drinken, kloten in de stad. Ik vind het jammer dat ik dat niet kan."

Daar staan weer ervaringen tegenover die anderen nimmer zullen hebben. Weldra in Parijs komen diverse familieleden mee. En ook haar liefje? "Misschien", zegt ze mysterieus. "Er is wel iemand. Maar of die komt, weet ik niet helemaal." Dat heeft te maken met de tickets, legt ze uit.