Amateurspits treedt op met carnavalsband Happy Hotdogs: 'Ik kan echt niet zingen'

Amateurclub RKVV Volharding heeft een heuse carnavalsster in het team. Vincent Buijssen, de spits van de club die uitkomt in de 1e klasse, is onderdeel van de Happy Hotdogs. Maar kan hij ook zingen? Dat niet echt.

"Soms zetten ze mijn microfoon gewoon uit", vertelde hij aan De Gelderlander. De voetballer in het Brabantse Vierlingsbeek heeft al meerdere keren voor duizenden mensen opgetreden. "Ik kan echt niet zingen. Gelukkig onze leadzanger wel. Die heeft ook een officiële band. Ik ben slechts opvulling en hoef ook alleen maar op te draven bij optredens. Dan zing ik met de band mee", lachte hij.

Volle Petat

De grootste hit van de amateurvoetballer en zijn Happy Hotdogs is Volle Petat. Met dat liedje haalden ze in 2019 zelfs de halve finale van een Limburgse zangwedstrijd. De band ontstond al op de basisschool. "In groep 8 hebben we voor het eerst meegedaan aan de liedjesavond in het dorp’’, aldus Buijssen. "De laatste jaren zijn onze nummers steeds beter geworden, ook omdat we ze hebben opgenomen in studio’s."