Darter Wesley Plaisier maakt weer veel indruk, maar staat toch met lege handen op Players Championship 14

De Nederlandse darter Wesley Plaisier maakt deze week veel indruk in de dartswereld. Voor de tweede keer in één etmaal haalde hij knap de finale van een Players Championship. Helaas voor hem ging het ook woensdagavond mis in de eindstrijd.

Plaisier rekende tijdens Players Championship 14 af met onder meer Gerwyn Price, de man die in 2021 wereldkampioen werd. Dankzij de knappe zege van Plaisier stootte de Nederlander door naar de achtste finales. Vanaf daar werd er achtereenvolgens gewonnen van de Belg Mario Vandenbogaerde en de Engelsmannen Graham Usher en Ryan Joyce. Zo stond Plaisier opnieuw in de finale.

Finale tegen Jonny Clayton

In de eindstrijd mocht Plaisier vol aan de bak tegen Jonny Clayton. De Welshmen bleek al snel een maatje te groot voor de Nederlander, die meteen tegen een ruime achterstand aankeek en daar niet meer van terug kon komen. De finale ging uiteindelijk met 8-5 verloren, maar Plaisier kan desdona die nederlaag terugkijken op een geslaagde week.

Tweede finale in 24 uur

Dinsdagavond maakte Plaisier ook al indruk tijdens Players Championship 13. Ook toen haalde hij de finale. Tegen Ross Smith maakte onze landgenoot er een heerlijk gevecht van, dat uiteindelijk nét met 8-7 naar de Engelsman ging.

Ook slecht nieuws voor Nederland

Niet alle Nederlanders deden het trouwens goed in Miilton Keynes. Dirk van Duijvenbode en Kevin Doets hadden nog een kans om zich te plaatsen voor World Matchplay, maar slaagden er niet in om zich te kwalificeren. Beide darters komen dus niet in actie tijdens het PDC-toernooi, dat zaterdag 13 juli begint.