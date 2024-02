Luke Littler is een nachtmerrie voor spotters: 'Warrige manier van uitgooien'

Luke Littler is de frisse wind die de dartssport goed kon gebruiken. Plotsklaps is er een tiener die de gevestigde namen uitdaagt of gewoonweg verslaat. En dan is het ook nog eens een relaxte, schijnbaar alledaagse gozer die er bij staat alsof het een kroegpotje is.

Dat laatste is soms lastig voor de regie van wedstrijden die op tv komen. Luke the Nuke neemt namelijk vrij weinig pauze tussen zijn worpen door en volgt zijn intuïtie. Als die hem influistert dat hij naar de andere kant van het bord moet uitwijken, of plots een bepaalde uitgooi via een ongebruikelijke route moet aanpakken, dan doet de Engelsman dat.

Nachtmerrie

Voor spotters is dat een nachtmerrie. Het is hun taak om bij tv-registraties aan de regie te vertellen op welk deel van het dartsbord moet worden ingezoomd. Bij een uitgooi van 40 komt uiteraard het bovenste deel van de 20 groot in beeld. Maar wat te doen als Littler op 100 staat? Pak je dan de 20 (treble 20, tops) of de bulls-eye? Want hij kan ook zomaar beslissen het te proberen via tweemaal bullseye.

Colin Lloyd

Spotter Colin Lloyd, een ex-topdarter, zegt tegen Express dat het spotten van Littler "een ramp" is. "Luke heeft zijn eigen warrige manier van uitgooien", zegt de voormalig nummer één van de wereld. "Wat dat betreft lijkt hij op Simon Whitlock en Rob Cross. Als iemand op een bepaalde finish staat, dan neem je normaal aan dat de speler dezelfde route kiest als de vorige keer met die finish. Maar Luke doet het soms anders. Hij doet wat hem op dat moment aanspreekt. Hij maakt het leven van een spotter erg lastig."

Premier League Darts

De 17-jarige Littler, de nummer twee van het WK darts 2024, doet elke donderdag mee aan de Premier League Darts. Check hieronder het programma van dat rondreizende toernooi.

