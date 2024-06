Michael van Gerwen geniet in stijl van Las Vegas: Rolex om zijn pols en backstage bij DJ Tiësto

Michael van Gerwen heeft even een pauze genomen van de darttoernooien. Maar echt uitrusten zal hij niet doen. Samen met zijn vrouw is hij namelijk naar Las Vegas gevolgen. In de Amerikaanse gokstad is Van Gerwen, met een duur horloge om zijn pols, flink aan het feesten.

Las Vegas is niet de beste plek om naartoe te gaan als je even rust wil. De stad in de Amerikaanse staat Nevada staat vooral bekend om het uitgaansleven. De bekendste straat 'The Strip' staat vol met casino's en nachtclubs.

Van Gerwen had even een pauze nodig van alle darttoernooien, schrijft hij op zijn Instagram. Hij sloeg daarom ook de Nordic Darts Masters in Kopenhagen over. "Genieten van wat vrije tijd in Las Vegas", staat in het bijschrift van zijn Instagrambericht.

DJ Tiësto

De Nederlandse darter is niet alleen in gezelschap van zijn vrouw Daphne, maar ook van Nederlandse DJ Tiësto. Hij is bekend van hits als The Business en Jackie Chan. Van Gerwen deelt een video waarin hij backstage achter de draaitafel van Tiësto staat.

Rolex

De darter poseert ook nog even samen met Tiësto voor een foto. Ook zijn vrouw Daphne en horecaondernemer en televisiepersoonlijkheid Won Yip sluiten aan bij het fotomoment. Maar er valt ook nog wat anders op. Namelijk het horloge van Van Gerwen.

Het lijkt een Rolex Sky-Dweller te zijn, met een leren horlogeband. Dat uurwerk heeft een waarde tussen de ruim 20.000 euro. Hetzelfde bedrag liet hij schieten door het overslaan van de Nordic Darts Masters. Daar stond 20.000 pond aan prijzengeld op het spel. Gerwyn Price ging er als winnaar van het toernooi met dat bedrag vandoor.

Na zijn tripje is Van Gerwen weer helemaal opgeladen. "Een geweldige tijd backstage bij Tiësto", schrijft de 35-jarige Nederlander. "En helemaal klaar om snel weer aan de oche te verschijnen."