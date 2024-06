Veelbesproken Belgische darters jaar na hevige ruzie al knuffelend terug op berucht podium

Al knuffelend en lachend kwamen darters Dimitri van den Bergh en Kim Huybrechts donderdagavond het podium op voor hun wedstrijd op de World Cup of Darts. Alsof er een jaar geleden en sindsdien niks gebeurd was.

De twee darters baarden in 2023 opzien door elkaar tijdens hetzelfde toernooi in de eerste ronde compleet te negeren. Ze hadden ruzie en zelfs de fans vonden hun gedrag op het podium niet kunnen. Managers grepen snel in, zorgden ervoor dat de twee Belgen het tijdelijk en in ieder geval voor het imago bijlegden. Ze gehoorzaamden en vlogen er in de halve finale tegen latere winnaar Wales pas uit.

Belgische darters ondanks dikke ruzie samen in actie op World Cup of Darts: 'Dat was een wanvertoning' De World Cup of Darts staat op het punt van beginnen en België is vanzelfsprekend een van de toplanden dat meedoet. Het duo bestaat voor het zoveelste jaar op rij uit Dimitri Van den Bergh en Kim Huybrechts. Tussen dat tweetal botert het totaal niet, met als dieptepunt de talloze Belgische relletjes van het afgelopen jaar.

Opvallend sportief naar elkaar

Nu, een jaar na dato, kwamen Huybrechts en Van den Bergh weer als een team op voor hun eerste groepswedstrijd tegen Singapore. Ze knuffelden voorafgaand aan de wedstrijd tegen legende Paul Lim en Harith Lim opzichtig en gaven elkaar weer gewoon boksjes.

In elkaar geslagen

De ruzie lag volgens kenners in de relationele sfeer tussen de vrouwen van beide darters. Vrienden zullen ze niet meer worden, maar goeie darters zijn ze wel samen. Dat Huybrechts überhaupt op de World Cup of Darts is, is een wonder. Hij raakte een dikke maand voor het toernooi zwaar geblesseerd aan zijn schouder nadat hij na een bezoek aan de Belgische bekerfinale in het voetbal in elkaar werd geslagen.

België met berucht team naar World Cup of Darts: 'Ben vooral blij dat ik het heb gehaald' Kim Huybrechts is van de partij op de World Cup of Darts. De tweede Belgische darter brak vorige maand op twee plekken zijn schouder en vreesde het landentoernooi te moeten missen, maar hij is op tijd fit. Pech voor Mike De Decker, die hierdoor buiten de boot valt. De samenwerking tussen Huybrechts en Dimitri Van den Bergh wordt een pikante, gezien alle recente gebeurtenissen.

Tegen Singaporese legende Paul Lim

Hij herstelde op tijd en stond er meteen tegen Singapore. Hij zag Lim 151 uitgooien voor de eerste leg en gooide daarna zelf 120 uit. Tot waardering van zijn landgenoot en collega, die hem bemoedigend een boks gaf. Het fanatisme bij de twee darters spatte ervan af en ze motiveerden elkaar flink tegen de sterke Singaporezen.

Publieksfavoriet

Lim en Lim maakten het de outsiders voor de titel in Frankfurt moeilijk. Tot 2-2 ging het gelijk op, daarna brak de Belgische kwaliteit door en rekende België af met de publieksfavoriet: 4-2. Na de winnende pijl vlogen de vroegere kemphanen elkaar in de armen, alsof er nooit iets gebeurd was tussen die twee.

Groepswinnaar

België zit in Groep A verder nog bij de Filipijnen. Alleen de groepswinnaar gaat naar de laatste zestien, waar ook Nederland pas instroomt. Vrijdagavond spelen Van den Bergh en Huybrechts namens België tegen de laatste tegenstander in de groep.