Carlos Sainz en 'klagende' Charles Leclerc vechten elkaar de tent uit: 'Dat moet hij niet bij mij doen'

Carlos Sainz en Charles Leclerc hebben elkaar verwijten gemaakt na de GP van Spanje. Sainz haalde de Monegask in tijdens de race en dat leverde schade aan de auto van Leclerc op. Leclerc was er niet over te spreken, terwijl Sainz op zijn beurt vindt dat zijn teamgenoot te veel klaagt na races.

In ronde veertien zette Sainz zijn passeeractie in, waardoor de auto's van Ferrari contact maakten en Leclerc schade aan zijn voorvleugel overhield. "Het was beperkte schade, maar het maakt allemaal verschil. Als je ziet hoe dicht alles bij elkaar zat op het einde, is het zonde", zei de Monegask na afloop tegen Sky F1.

Indruk maken

Leclerc begreep wel dat zijn teamgenoot indruk wilde maken tijdens de GP in Spanje, het thuisland van Sainz. Bovendien zit hij nog zonder team voor het nieuwe seizoen. Sainz moet vertrekken bij Ferrari, omdat Hamilton hem in 2025 gaat vervangen. Sainz zal dus graag willen laten zien wat hij waard is in het restant van het seizoen.

Weggestuurde Carlos Sainz weet nog niet waar zijn toekomst ligt na Ferrari: 'Er zit geen vaart in' Ferrari-coureur Carlos Sainz moet na dit seizoen plaatsmaken voor Lewis Hamilton bij de Italiaanse renstal en dus is hij nog op zoek naar een stoeltje voor 2025. Een deal is echter nog niet in de maak.

Volgens Leclerc was dit echter niet het moment. "We hebben van tevoren besproken dat we goed op onze banden moesten passen. Ik snap dat hij gemotiveerd is om iets spectaculairs te doen, maar ik ben niet de juiste persoon om dat bij te doen."

'Ik weet niet of hij een fout maakte'

Bij Sainz was juist een andere afspraak het meest blijven hangen uit de bespreking. De Spanjaard had nieuwe zachte banden, terwijl Mercedes met gebruikte banden reed. Volgens de Spanjaard was afgesproken dat dat het moment was om aan te vallen. Daar hield hij zich dus aan. "Ik passeerde Charles, ik weet niet of hij een fout maakte of zich gewoon teveel inhield. Volgens mij deed ik wat je moet proberen als coureur." Hij is dan ook wel klaar met de kritiek van zijn teamgenoot. "Ik vind dat hij te vaak over iets klaagt na een race."

Max Verstappen houdt banden en hoofd het koelst in Spanje en wint GP, mooie strijd achter de Nederlander Max Verstappen heeft zondag de GP van Spanje gewonnen. De Nederlander werd in de openingsronden nog verrast door George Russell van Mercedes, maar toen de DRS openging vloog Verstappen aan iedereen voorbij en reed hij in een tactische race naar de zege. Lando Norris werd achter hem tweede, het podium werd gecompleteerd door Lewis Hamilton.

Zorgen voor de toekomst?

Leclerc vindt het zonde van de schade die hij opliep aan zijn auto, maar wil het ook niet groter maken dan het is. "We zullen er natuurlijk over discussiëren, maar ik ben er zeker van dat alles oké zal zijn." Het tweetal eindigde als vijfde (Leclerc) en zesde (Sainz). Max Verstappen won de race voor Lando Norris en Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en George Russell.