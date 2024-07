Familie Michael Schumacher afgeperst om foto na ski-ongeluk: verdachten eisten gigantisch bedrag

De Duitse justitie pakte vorige maand twee mannen op die de familie van Michael Schumacher zouden hebben afgeperst. Nu blijkt dat ze een privéfoto's in handen hebben van de Formule 1-legende die na zijn zware ski-ongeluk zijn genomen. De Duitser is niet meer in het openbaar gezien sinds dat ongeluk.

De aanklager in de zaak heeft bekendgemaakt dat de verdachten foto's van Schumacher uit zijn privéleven in hun bezit hadden. Die zouden zijn gemaakt na zijn ski-ongeluk in 2013. De Duitse ex-coureur lag daarna lange tijd in coma en zijn familie heeft sindsdien de gesteldheid van Schumacher geheim proberen te houden. Af en toe sijpelt er wat informatie naar buiten, maar dat is ze desondanks toch al ruim tien jaar lang gelukt.

Familie Michael Schumacher krijgt 200.000 euro na nepinterview in Duits roddelblad Het was in april groot nieuws: Michael Schumacher had een interview gegeven aan Die Aktuelle, een Duits roddelblad. Even later bleek dat het ging om een interview dat was gefabriceerd door AI, wat voor veel oproer zorgde.

Enorm bedrag

De twee verdachten hadden echter bijzonder materiaal in handen en probeerden daar volgens de openbaar aanklager een slaatje uit te slaan: "De mannen hielden de familie van Schumacher voor dat ze beelden bezaten die de familie liever niet gepubliceerd zou zien worden. Ze eisten meerdere miljoenen om dat te voorkomen."

BILD denkt te weten welk bedrag de mannen hebben geëist. Volgens de krant zou het om liefst vijftien miljoen euro gaan. De mannen zouden de beelden al meerdere jaren in hun bezit hebben, maar het is onduidelijk van wie ze die hebben ontvangen.

Schumacher stopte in 2006 na een succesvolle carrière als coureur, maar keerde in 2010 toch weer terug bij Mercedes. Daar reed hij drie jaar voordat hij opnieuw een punt achter zijn loopbaan zette. Ruim een jaar later sloeg het noodlot toe. Bij een wintersportvakantie in december 2013. kreeg hij een zwaar ongeluk en belandde hij in coma. Sindsdien is het onbekend hoe het precies met hem gaat.

Nog altijd recordhouder

Schumacher is nog altijd recordhouder wat betreft het aantal wereldtitels in de Formule 1. Hij werd net als Lewis Hamilton zeven keer wereldkampioen. De Duitser was in 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 en 2004 de beste van allemaal. De eerste twee titels won hij namens Benneton, bij de andere vijf reed hij voor Ferrari.