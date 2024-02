Formule 1 | GP Groot-Brittannië 2024: dit is hoe laat Max Verstappen in actie komt

De Grand Prix van Groot-Brittanië is de oudste race in het Formule 1-kampioenschap. Op het legendarische circuit van Silverstone werd in 1950 de allereerste F1 race ooit gereden. Lees hier alles wat je moet weten over het circuit en het programma.

Op het circuit van Silverstone rijden verschillende coureurs, zoals Lewis Hamilton, Lando Norris en George Russell, hun thuisrace. Ook voor veel teams is het een thuisrace, veel Formule 1-fabrieken zijn te vinden nabij het circuit.

Het lukte in 2023 geen van de Britse coureurs om te winnen op Silverstone, hoewel Lando Norris een goede start had waarbij hij Max Verstappen inhaalde. Het lukte Norris om vier rondes voor de Nederlander te blijven rijden, waarna Verstappen hem inhaalde in zijn snelste ronde van de race. Verstappen kwam als eerste over de streep. Lando Norris werd tweede, gevolgd door Lewis Hamilton.

Het circuit van Silverstone

Het circuit van Silverstone is gebouwd op een trainingsvliegveld dat oorspronkelijk werd gebruikt voor Britse bommenwerpers in de Tweede Wereldoorlog. In 1950 werd er voor het eerst een Grand Prix voor het F1 wereldkampioenschap gehouden.

In 2010 werd het circuit vernieuwd, waardoor het 760 meter langer werd. Ondanks deze aanpassingen behield Silverstone zijn essentiële karakter als een van de snelste circuits op de F1-kalender.

In de GP van Groot-Brittannië worden 52 rondes gereden met een lengte van 5,891 kilometer. In totaal wordt er een afstand van 306,198 kilometer afgelegd. De snelste ronde ooit op het circuit werd in 2020 gereden door Verstappen. Hij klokte toen een tijd van 1:27,097.

Het circuit van Silverstone © Formula1.com

Programma GP Groot-Brittannië 2024

Het raceweekend in Silverstone start op 5 juli 2024. In het schema hieronder zie je het complete programma voor de GP van Groot-Brittannië.