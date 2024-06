'Laten we iets gek doen': Helmut Marko blikt terug op doorslaggevende race Max Verstappen

Max Verstappen en Red Bull Racing staan dit weekeinde voor een thuisrace. Op de eigen Red Bull Ring in Spielberg staat de Grote Prijs van Oostenrijk op het programma. Precies tien jaar na een belangrijk telefoontje aan Verstappen door dokter Helmut Marko.

Verstappen won destijds op de Norisring in Neurenberg alledrie de races in de Formule 3. Marko had genoeg gezien. "Het was werkelijk ongelofelijk hoe Max daar reed", blikt de adviseur van Red Bull terug in gesprek met De Telegraaf. "De condities waren heel verraderlijk. In een paar bochten was het circuit nat, verderop was het weer droog. Maar de manier waarop Max daarmee omging... Hij was van een andere planeet. En veel sneller dan de rest."

Debuut in Formule 1

Verstappen was tijdens dat raceweekend in Duitsland destijds zestien jaar oud. Marko kende de Nederlander al van een eerder gesprek voor de talentenfabriek van Red Bull, maar was na de races definitief overtuigd. "Zijn optreden op de Norisring veranderde alles", herinnert Marko zich. "Na die races heb ik Dietrich Mateschitz (teamoprichter, red.) gebeld en gezegd: 'Laten we iets geks doen en hem volgend jaar direct in de Formule 1 zetten.'"

De rest is geschiedenis. Inmiddels is Verstappen drievoudig wereldkampioen en zijn vierde wereldtitel lijkt dit jaar binnen handbereik. Toch was niet iedereen in het begin overtuigd. "Maar Max was zo’n enorm talent. Ik dacht alleen: no risk, no fun. Dat is altijd de Red Bull-filosofie geweest", aldus Marko, die Verstappen op zeventienjarige leeftijd al klaar vond voor de Formule 1. "Natuurlijk heeft hij fouten gemaakt, maar dat hoort erbij. Tegelijkertijd werd ik soms neergezet als een crimineel."

Nummer 5 in Oostenrijk?

Maar eind goed, al goed voor Marko. De adviseur is uiteraard van de partij dit weekeinde in Oostenrijk, waar Verstappen opgaat voor zijn vijfde overwinning op de Red Bull Ring. Hij begon het weekend in ieder geval goed met pole voor de sprintrace. Zo ziet de rest van het weekend eruit:

Verstappen is dus al jarenlang verbonden aan Red Bull. Toch gingen er dit seizoen geruchten over een eventueel gesprek, vanwege de chaos achter de schermen. Maar de Nederlander maakte aan alle onduidelijkheid een einde. "We zijn al aan het werk met de auto van volgend jaar, om dan weer snel te zijn. Dus dan lijkt het me niet dat je zomaar weggaat", zei hij donderdag.