Max Verstappen met vernieuwde auto naar Japan: 'Remproblemen moeten opgelost zijn'

Max Verstappen en Red Bull wacht een belangrijk raceweekend in Japan. Het team wil zich natuurlijk revancheren voor de remproblemen van de vorige race, maar wil ook hoge ogen gooien voor motorpartner Honda. Bovendien zijn de eerste updates zichtbaar op de RB20, wat het team meer snelheid moet opleveren.

Het circuit van Suzuka is het toneel voor de vierde races van het seizoen. Door de uitvalbeurt van Verstappen in Melbourne is de voorsprong van de leider van het kampioenschap geslonken tot vier punten. De Nederlander heeft een overwinning nodig om zijn koppositie te behouden, waardoor hij geen terugkerende remproblemen kan gebruiken.

Remproblemen komen niet meer voor

Op de persconferentie in Japan vertelt Verstappen donderdag dat oorzaak van het remprobleem grotendeels duidelijk is voor het team. "We zagen al signalen op zaterdag. Toen zagen de dingen er niet uit, zoals ze eruit moeten zien. Achteraf is het makkelijk praten en kun je makkelijk wijzen naar de remklauw."

De drievoudig wereldkampioen is van mening dat Red Bull ervan heeft geleerd. "Er zijn procedures aangepast om te zorgen dat dit niet nogmaals voorkomt. In principe moet het opgelost zijn. We hebben in ieder geval geen grote fouten in de auto kunnen vinden."

Verwachte updates van Red Bull

Verstappen won vorig jaar de Grand Prix van Japan na een teleurstellend optreden in Singapore. Doordat de race nu eerder op de kalender staat is de Limburger alweer terug in het land van zijn motorleverancier Honda. Deze editie is hij opnieuw de grote favoriet, met een auto die bovendien een update heeft gekregen.

Van tevoren werd er al aangekondigd door de Oostenrijkse renstal dat het team met updates zou komen voor de vierde race. Aanvankelijk werden er smallere sidepods verwacht, maar Formule 1-journalist Albert Fabrega heeft met zijn bevindingen andere ontwikkelingen gespot.

De Spaanse journalist heeft ontdekt dat de openingen aan de zijkant niet meer aanwezig zijn op het bodywork van de RB20. Nog altijd zitten er twee luchtingangen onder de bevestiging van de 'HALO'. Doordat de temperaturen de aankomende races een stuk lager liggen dan in de eerste openingswedstrijden kan Red Bull zich het veroorloven om de onderdelen minder te koelen. Op deze manier zijn er minder openingen nodig voor koele lucht, en kan de performance van de auto worden verbetert.

Circuit van Suzuka

Suzuka staat bekend als een van de snellere circuits van de kalender, met onder andere bochtencombinatie de Esses en de razendsnelle 130R-bocht. "Onze auto is normaal gesproken goed in hogesnelheidsbochten, dus hopelijk kunnen we dat hier weer laten zien", vertelt Verstappen.

Het 'Esses' gedeelte van het circuit van Suzuka © Getty Images

De Nederlander laat weten dat het Japanse circuit tot een van zijn favoriete behoort. "Het is geweldig om hier te rijden, zeker als je een stabiele auto hebt die echt hooked is. Dan heb je vertrouwen en kun je pushen in de eerste sector. Dat is het beste gedeelte van het circuit. En een foutje wordt snel afgestraft, dan sta je in de grindbak of het gras. Dat bij elkaar maakt het voor mij een speciaal circuit."