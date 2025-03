Dit is de steenrijke vrouw (22) die een ontmoeting had met Jake Paul terwijl hij Jutta Leerdam aanmoedigde

Jake Paul was ook zaterdag aanwezig bij de WK afstanden in Hamar om zijn Nederlandse vriendin Jutta Leerdam aan te moedigen. Paul keek naar zijn schaatsende liefje in het gezelschap van een Noorse beroemdheid met een steenrijke vader.

De Noorse krant Se og Hør spotte Paul naast Sophie Stray Spetalen (22) en haar vader Øystein Stray Spetalen (62). Ze wordt omschreven als miljardairsdochter. Vader Spetalen is een Noorse zakenman en investeerder. In 1995 richtte hij de maatschappij Tycoon Industrier op.

In 2022 werd hij in een Noors tijdschrift op plek drie gezet in een lijst van landgenoten met het hoogste inkomen. Ook was hij directielid van de voetbalclub Vålerenga Fotball.

Het gezelschap van Jake Paul

Sophie omschrijft zichzelf op Instagram als "Gewoon een meid die het leuk vindt om te schrijven en zingen". Maar dat klinkt bescheidener dan het is. Ze heeft namelijk meerdere pophits op haar naam staan, waaronder 'Land of the Heroes', dat op Spotify dik 9 miljoen keer is gestreamd. Ook timmert ze aan de weg als influencer, met 116.000 volgers op Instagram.

Jake Paul bij WK afstanden

Paul werkt een druk programma af in Hamar. Niet alleen schreeuwt hij Leerdam naar podiumplekken, ook heeft hij inmiddels de baas van de schaatsbond ISU ontmoet. De Amerikaanse bokser heeft een uitnodiging ontvangen van de bond.

"Ik had hem ook uitgenodigd hoor", vertelt Leerdam aan het AD. "Hij komt sowieso om mij te supporten. Maar volgens mij vindt de bond hem wel interessant. Jake heeft het boksen natuurlijk goed kunnen vermarkten. De schaatssport moet ook door. Wat kunnen we van hem leren? Ik snap wel dat ze hem uitnodigen. Doorontwikkelen is goed voor de sport."

Jutta Leerdam

Helaas had Leerdam wat schaatsen betreft een minder goede dag. "Ik reed gisteren zo goed. Ik weet niet wat het vandaag was. Ik denk dat dag drie gewoon minder was en achteraf heb ik een beetje spijt dat ik donderdag de teamsprint heb gereden", zei de 26-jarige schaatsster, die zaterdag op de 1000 meter als derde eindigde achter Miho Takagi uit Japan en landgenote Femke Kok.

Het is niet de eerste keer dat Paul aanwezig is bij Leerdams wedstrijden. Ook andersom staat de Nederlandse haar vriend bij in zijn sporten. Het stel is sinds het voorjaar van 2023 samen.