Jutta Leerdam ziet 'schattige' schoonzus en houdt het niet droog; wereldberoemd fotomodel zelf dolverliefd

Waar Jutta Leerdam zich voorbereid op het nieuwe schaatsseizoen, is haar schoonzus zich ondertussen aan het voorbereiden op haar bevalling. Nina Agdal, het wereldberoemde fotomodel uit Denemarken, doet dat op bijzonder luxe wijze.

"De babymoon van mijn dromen", laat Agdal via sociale media weten bij een aantal foto's van zichzelf met zwangere buik en haar verloofde Logan Paul. 'Babymoon' is afgeleid van de Engelse term Honeymoon, wat zich laat vertalen als huwelijksreis.

Op de foto's is inderdaad een soort droomleven te zien, met een stralend blauwe hemel, een prachtige zee en een bezoek aan een concert van Taylor Swift in Dublin.

De foto's van het duo vallen ook bij Leerdam in de smaak. De afgelopen maanden verbleef zij zelf veelvuldig in Amerika bij haar vriend Jake Paul en daar trof ze haar schoonfamilie regelmatig. Ook schoonmoeder Pam Stepnick liet zich zien en toonde zich nu al een trotse oma. Dat laat ze nu ook weer blijken. "Dat is mijn kleinkind in die buik", reageert ze, gevolgd door een smiley met hartjes in plaats van ogen. Jutta en Pam vormen overigens een opmerkelijk duo:

Natte ogen Jutta Leerdam

Het zien van de foto's van de vakantie van haar schoonzus en zwager raakt Leerdam. "Zo schattig", reageert ze, gevolgd door een smiley met vochtige ogen en een hartje met een pijl erdoor.

Leerdam was eerder dit jaar van de partij op het wel heel bijzonder feest dat gegeven werd te ere van het onthullen van het geslacht van de baby. Leerdam droeg roze, maar liet weten toch in te zetten op een jongetje. "Ik vind deze jurk gewoon mooi", lachte ze. Uit de uiteindelijke onthulling bleek dat er een meisje wordt verwacht.

Op het feest wist ze op een gegeven moment, mede dankzij een actie van Jake, alle ogen op zich gericht en dat maakte haar behoorlijk ongemakkelijk:

Schaatsseizoen

Leerdam verblijft momenteel in Inzell, waar ze samenwerkt met Kosta Poltavets, de trainer met wie ze in het verleden ook al successen vierde. Maandag onthulde ze het schaatspak dat ze in het aanstaande seizoen zal dragen.