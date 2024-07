Nederlands tennis-talent (17) Mees Rottgering naar finale Wimbledon voor junioren

Mees Rottgering speelt zondag de finale Wimbledon voor junioren. De nog maar 17-jarige tennisser won in de halve eindstrijd met 2-0 van de Franse Theo Papamalamis en mag dus zijn eerste Grand Slam-finale gaan spelen, na eerder succes op de Australian Open.

In januari won Rottgering zijn eerste vier wedstrijden op de Australian open zonder een set te verliezen, maar moest hij in de halve finale zijn meerdere erkennen in de Tsjechische Jan Kumstat. Nu heeft hij die prestatie dus al verbeterd met een finaleplaats in Londen. En dat tegen veelal oudere tegenstanders.

Rottgering werd dit jaar namelijk pas 17 en neemt het dus ook op tegen 18-jarige tennissers. Dat gold bijvoorbeeld voor de Amerikaan die hij vrijdag in de kwartfinale versloeg, de als eerst geplaatste Kaylan Bigun. Die versloeg hij, net als halve finalist Theo Papamalamis, met 2-0. En dus kan Rottgering gerust gezien worden als een groot tennistalent. Hij werd dit jaar de jongste speler in de ATP top 1000.

Tegenstander in vorm

In de finale neemt de Nederlander het op tegen Nicolai Budkov Kjaer, die in september 18 wordt. De Noor staat al op de 737ste plaats op de wereldranglijst, tegenover plaats 903 van Rottgering. Beiden zullen echter flink stijgen wanneer het prijzengeld van het junioren-Wimbledon wordt toegekend.

Kjaer deed ook mee aan het dubbeltoernooi, maar verloor in de kwartfinale van een Amerikaans duo, waarvan Bigun onderdeel was. Eerder dit jaar strandde de Noor net als Rottgering in de halve finale van de Australian Open.

Rottgering won op Wimbledon van Andreas Timini (2-0), Hayden Jones (2-1), Charlie Robertson (2-0), Kaylan Bigun (2-0) en dus Theo Papamalamis (2-0). De finale wordt zondagochtend om 11.00 uur gespeeld.

