'Opgewonden' Nick Kyrgios voor tweede keer naar finale Wimbledon: 'De rematch'

Nick Kyrgios mag dan wel geblesseerd zijn, in tegenstelling tot veel andere tennissers is hij toch aanwezig bij de finale van Wimbledon. Niet als finalist, maar als analist. Kyrgios zal de tv-kijkers van de nodige inzichten voorzien bij de BBC.

'Opgewonden om morgen de herenfinale op de BBC van commentaar te voorzien', schreef Kyrgios op X. Dat hij er zin in heeft, is wel te zien aan de hoeveelheid emoji's die hij erachter dumpte. 'Wat denken jullie van deze? De rematch', sloot hij af. Daarmee doelde hij natuurlijk op de tweede finale op rij tussen Novak Djokovic en Carlos Alcaraz.

Excited to call the men’s final tomorrow on BBC!!!! What do you guys think about this one?!?!?!? THE REMATCH 🔥🔥🔥👀👀😤😤😤 — Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) July 13, 2024

Kyrgios speelde in 2022 de finale van Wimbledon tegen Djokovic. Het Australische probleemkind won de eerste set, maar verloor er vervolgens drie op rij. Dus ging de titel naar Djokovic.

Thriller

Djokovic en Alcaraz stonden vorig jaar ook al in de finale van Wimbledon. En het werd een epische. Na 4 uur en 42 minuten trok de jonge Spanjaard aan het langste eind. Dat was voor hem zijn tweede grandslamtitel. Djokovic verloor juist voor de twaalfde keer een slamfinale. Nole is nog altijd op jacht naar het recordaantal titels van Roger Federer in Londen. De Zwitserse tennislegende won het meest prestigieuze tennistoernooi acht keer, de teller van Djokovic staat op zeven.

Waarom er een gouden ananas op de trofee van Wimbledon staat Carlos Alcaraz en Novak Djokovic strijden aanstaande zondag voor het tweede jaar op rij om de eindzege van Wimbledon. De winnaar gaat niet alleen naar huis met 2,7 miljoen pond (omgerekend 3,2 miljoen euro), maar ook met de Gentlemen's Singles Trophy. Daar staat een ananas op, maar waarom eigenlijk?

Zondag wacht dus een herkansing voor de nummer 2 van de wereld, die op meerdere vlakken een bijzonder toernooi achter de rug heeft. Djokovic raakte op Roland Garros geblesseerd en werd geopereerd aan een gescheurde meniscus. Wonder boven wonder was hij op tijd hersteld voor Wimbledon, waar hij aantrad met een grijze brace. Dat is tegen de regels in. Verder ruziede Djokovic hier en daar wat met de fans.

'Respectloos, dat accepteer ik niet': woedende Novak Djokovic haalt uit naar publiek op Wimbledon Novak Djokovic heeft al jaren een haat-liefdeverhouding met het publiek van Wimbledon en maandagavond escaleerde het haat-gedeelte. De met een grijze brace (en dus niet zoals voorgeschreven met een witte variant) spelende Serviër won eenvoudig in de vierde ronde van Holger Rune. Na afloop joelde Djokovic terug naar het publiek. "Gooooooooooood night."

Analist Kyrgios

Kyrgios is al een hele poos geblesseerd, maar denkt wel aan een comeback. "I k kom zeker terug. Het is alleen moeilijk om er een exacte datum op te plakken, omdat de blessure behoorlijk ernstig was", zei hij in een podcast. In de tussentijd vermaakt Kyrgios zich als analist. Dat deed hij eerder al bij de Australian Open en nu dus ook op Wimbledon.

Nick Kyrgios neemt het op voor ruziënde Novak Djokovic: 'Ik haal die kerel hier weg' Novak Djokovic ging woensdag door in de Australian Open ten koste van thuisspeler Alexei Popyrin. De Servische nummer een van de wereld had het moeilijk en ruziede tijdens zijn partij wat met het publiek. Nyck Kyrgios, die vanwege een blessure afwezig is, nam het op voor Djokovic.

Wimbledon 2024

Bekijk ook op onze speciale online tennispagina al het laatste nieuws over Wimbledon en check ook het speelschema en alle uitslagen.