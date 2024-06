Programma Roland Garros: spannende kwartfinales met Carlos Alcaraz tegen Stefanos Tsitsipas

Roland Garros is zondag 26 mei van start gegaan. Het grote tennistoernooi op het Franse klei in Parijs kent geen Nederlandse spelers meer na de uitschakeling van Tallon Griekspoor. Toch is er nog meer om naar uit te kijken. Wat te denken van de krachtmeting tussen Carlos Alcaraz en Stefanos Tsitsipas voor een plek bij de laatste vier. Dit is het programma van dinsdag 4 juni.

Tallon Griekspoor toonde in Parijs aan nog steeds in goede vorm te verkeren. Waar hij op de Australian Open al de derde ronde bereikte deed hij dat op Roland Garros dunnetjes over. Na twee vlekkeloze partijen in de eerste en tweede ronde wachtte een grote uitdaging voor de Nederlander. Alexander Zverev, nummer vier van de wereld, was de tegenstander van Griekspoor. De Duitse titelverdediger schakelde al Rafael Nadal uit en is gebrand om zijn succes te herhalen. Griekspoor maakte er een waanzinnig spannend gevecht van, maar moest in de supertiebreak in de beslissende vijfde set zijn meerdere erkennen in Zverev.

Tallon Griekspoor sombert na bijna-stunt tegen Alexander Zverev: 'Hier zit ik, na een nederlaag' Tallon Griekspoor was zaterdag in de derde ronde van Roland Garros dichtbij de grootste zege in zijn loopbaan. Hij had Alexander Zverev op de knieën. De Duitse nummer vier van de ATP-ranking maakte een dubbele break ongedaan en won de tiebreak.

Hoe laat spelen Carlos Alcaraz en Stefanos Tsitsipas?

Carlos Alcaraz schakelde in de tweede ronde Jesper de Jong uit. Toch is de Nederlander tot dusverre de enige die een set heeft gewonnen in Parijs van de nummer drie van de wereld. De 21-jarige Spanjaard groeit in het toernooi en lijkt steeds beter in vorm te komen. In de kwartfinale wacht een grote test tegen Stefanos Tsitsipas (ATP-9). Die op zijn beurt moest terugtrekken met zijn vriendin uit het dubbelspel, omdat zijn programma te vol werd. Jammer, want wij hadden hem graag aan het werk gezien met Paula Badosa.

Stefanos Tsitsipas trekt zich samen met zijn vriendin terug uit dubbelspel op Roland Garros Paula Badosa en Stefanos Tsitsipas hebben zich teruggetrokken uit het gemengde dubbeltoernooi in Parijs. Tsitsipas is zelf ook actief in het enkelspel en het mannen dubbelspel, waardoor de partij met zijn vriendin iets te veel werd.

Toch is het een goed teken voor de 25-jarige Griek. Hij kent een goed seizoen en vooral op gravel wint hij veel partijen. Echter krijgt hij met Alcaraz een tegenstander waar hij geen goede herinneringen aan heeft. Alle vijf de eerder ontmoetingen werden namelijk gewonnen door het Spaanse wonderkind. Het belooft een mooie wedstrijd te worden tussen de twee spelers die indruk hebben gemaakt in Parijs. Op het Court Philippe-Chatrier beginnen Alcaraz en Tsitsipas aan hun partij vanaf 20:15 uur.

Jannik Sinner

Voordat Alcaraz en Tsitsipas aan hun wedstrijd beginnen komt Jannik Sinner in actie. De nummer twee van de wereld neemt het in zijn kwartfinale op tegen de Bulgaar Grigor Dimitrov (ATP-10). Sinner verloor in de vierde ronde de openingsset van Corentin Moutet, maar herstelde dit vervolgens knap met drie achtereenvolgende gewonnen sets.

Romantiek op Roland Garros: Jannik Sinner date met de Russische ex van Nick Kyrgios Jannik Sinner (22), de nummer twee van de ATP-ranking, heeft een relatie met collega-tennisser Anna Kalinskaya (25) De 22-jarige Italiaan zwijgt liever over zijn privéleven, maar kwam er bij een persconferentie op Roland Garros niet onderuit om zijn band met de Russische te bevestigen.

Dindagmiddag moet hij zien af te rekenen met Dimitrov die indruk maakte door in straight sets Hubert Hurkacz te verslaan. Voor het eerst in zijn carrière heeft hij de kwartfinale bereikt van Roland Garros. Kan hij direct doorstoten naar de laatste vier?

Gauff tegen Jabeur

Bij de vrouwen staan er ook twee mooie kwartfinales op het programma. Coco Gauff komt als nummer drie van de wereld dinsdag als eerst in actie. Zij neemt het op het centre court om 11:00 uur op tegen de Tunesische Ons Jabeur (WTA-9). De laatste ontmoeting tussen de twee op Roland Garros werd overtuigend gewonnen door Gauff. Wederom lijkt de Amerikaanse de betere papieren te hebben om richting de halve finales te gaan. Gauff verloor dit toernooi nog geen set.

Wordt Iga Swiatek getest?

Iga Swiatek heeft voor de vijfde keer op rij de kwartfinale van het graveltoernooi in Parijs gehaald. De Poolse titelverdedigster en nummer één van de wereld toonde hoor klasse in de vorige ronde met een klinkende 6-0, 6-0 overwinning op Anastasia Potapova. In de tweede ronde bood Naomi Osaka veel tegenstand, maar op de belangrijke momenten stond Swiatek op.

Iga Swiatek maakt Russische met de grond gelijk op Roland Garros en geeft geen enkele game af Iga Swiatek heeft overtuigend gewonnen van Anastasia Potapova op Roland Garros. Ze had daar slechts 40 minuten en twee sets voor nodig. De 23-jarige Poolse stond geen enkele game af en won met 6-0, 6-0.

De Tsjechische Marketa Vondrousova (WTA-6) is de volgende horde die Swiatek moet zien te overleven. Vondrousova speelt een zeer degelijk toernooi, maar nu wacht haar een lastige uitdaging tegen haar Poolse tegenstander. Één keer eerder wist Vondrousova het zo ver te schoppen in Parijs. In 2019 haalde ze toen direct de finale, waarin ze verloor van Ashleigh Barty.

Roland Garros live

Roland Garros is gedurende het hele toernooi live te zien op Eurosport 1 en 2. De tennisuitzending begint daar rond 10.30 uur, vlak voor de start van de eerste wedstrijden. Ziggo Sport Tennis heeft de rechten van Roland Garros niet. De tussenstanden kun je ook live volgen in onderstaande widget.