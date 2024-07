Rafael van der Vaart deelt pijnlijk moment uit begin van carrière: 'Ik weet niet wat mijn ouders bezielde'

Rafael van der Vaart groeide uit tot een zeer gewaardeerd Oranje-international én een geliefde analist, maar in het begin van zijn loopbaan als profvoetballer, was het allemaal flink wennen voor de Heemskerker.

"Als mensen vroeger aan mij vroegen wat ik wilde worden, dan zei ik 'bekende voetballer'", vertelt Van der Vaart in de podcast Erben & Renate: Topsportouders. "'Bekende', in plaats van 'profvoetballer'. Ik wilde bekend worden. Dat zoveel mogelijk mensen konden zien hoe goed ik was."

"Alleen toen ik het eenmaal werd, dacht ik 'best raar dat ik dat als jonge jongen zei. Want je had toen Gullit en Van Basten, die konden niet over straat. Dat vond ik toen een soort van mooi, maar dat is eigenlijk helemaal niet mooi. Want eigenlijk wil je alleen maar op het veld staan en je best doen. Met terugwerkende kracht had ik gezegd dat ik 'profvoetballer' wilde worden, gewoon van mijn hobby mijn beroep maken."

Rafael van der Vaart doet boekje open over bezoek aan koningin Beatrix na WK 2010: 'Verschrikkelijke alcohollucht' Rafael van der Vaart verloor in 2010 de WK-finale met Oranje van Spanje, maar de ontvangst in Nederland zorgt toch nog voor mooie herinneringen.

Woonwagenkamp

"Alle aandacht die ik kreeg, was heel erg wennen", aldus Van der Vaart. "Ook voor mijn ouders. Ik ben op een woonwagenkamp opgegroeid en in één keer wordt dan je zoon een heel bekende voetballer en wil iedereen wat van je. We hebben een heel lieve, aardige familie die eigenlijk nooit nee durft te zeggen. Dan moet je echt je weg vinden in wat wel verstandig is en wat niet. Dat was in het begin heel erg lastig. Ik wilde eigenlijk alleen maar voetballen."

Van der Vaart maakte begin 2000 op net 17-jarige leeftijd zijn debuut bij Ajax en maakte meteen een uitstekende indruk. In het seizoen erna brak de linkspoot echt door en was hij goed voor zeven treffers in 27 wedstrijden. Niet veel later volgde ook zijn debuut in Oranje, waarvoor hij uiteindelijk 109 keer (25 treffers) uit zou komen.

Estavana Polman houdt grote droom Rafael van der Vaart af: 'Dat wil ze niet' Rafael van der Vaart is tijdens het EK voetbal veel op tv te zien als analist bij de NOS. Voor hem zit zijn carrière als prof er al enige tijd op, maar voor vriendin en handbalster Estavana Polman wacht deze zomer een groot doel: de Olympische Spelen. Van der Vaart heeft dus de tijd om zijn dromen uit te laten komen, maar uitgerekend Polman zit hem daarbij dwars.

Barbara Barend

"Op een gegeven moment gaat het wel, maar het begin was wel vervelend", aldus de voormalig middenvelder van onder meer Ajax, HSV, Tottenham Hotspur en Real Madrid over alle aandacht die hij kreeg. "Het beste voorbeeld was een filmpje met Barbara Barend, die toen bij AT5 werkte. Die wilde op het woonwagenkamp een interview met mijn ouders."

Rafael van der Vaart in 2002 in duel met PSV-aanvoerder Mark van Bommel. © Pro Shots

"Ik weet niet wat mijn ouders bezielde, waarschijnlijk mijn moeder, maar wij hadden toen een roze, leren bankstel. En dan écht roze. En daar zat ik dan als heel kleine jongen, tussen mijn ouders in mijn Ajax-shirt dat interview te doen. Superschattig natuurlijk, maar als ik daar nu naar kijk, dan denk ik 'dat bankstel!'."

"Als je er nu over nadenkt, dat zou je waarschijnlijk ergens anders hebben afgesproken. Maar het hoorde ook wel een beetje bij ons, het is niet dat ik me ervoor schaam, maar je zei overal ja op. Kom maar binnen, geen probleem."

Erben Wennemars openhartig over pijnlijk moment met zoon Joep: 'Dat had ik niet moeten doen' Erben Wennemars was een topsporter pur sang. Dat merkte zijn gezin ook, zo vertellen de voormalig topschaatser en zijn vrouw Renate in hun podcast Topsportouders. In de opvoeding van hun twee zonen Joep en Niels ging er weleens wat mis, zo geven ze eerlijk toe. Maar Wennemars senior baalt ook van het stigma dat boven een 'topsportvader' hangt.

"Dat is heel sympathiek, maar je haalt toch mensen binnen in je privéwereld", aldus Van der Vaart. "Dat was heel apart. Ik ben er heel trots op dat ik ben opgegroeid in een woonwagen, maar dat roze bankstel. Hoe kun je dat nou neerzetten, überhaupt? Maar als kind heb je dat natuurlijk niet door. En dan kom je in de kleedkamer, zit je daar met Richard Witschge... Dan is het bijna een soort van zelfmoord." De cynische grappen zullen hem ongetwijfeld om de oren zijn gevlogen.