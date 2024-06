Opmerkelijke onthulling Rafael van der Vaart over bezoek aan koningin Beatrix na WK 2010

Rafael van der Vaart verloor in 2010 de WK-finale met Oranje van Spanje, maar de ontvangst in Nederland zorgt toch nog voor mooie herinneringen.

"De huldiging was uniek", zegt Van der Vaart in de podcast En Door van oud-hockeysters Naomi van As en Ellen Hoog. De middenvelder, die na het WK in Zuid-Afrika overstapte van Real Madrid naar Tottenham Hotspur, was in de finale tijdens de verlenging als invaller het veld in gekomen, maar kon niet voorkomen dat Andres Iniesta even later het enige doelpunt van de wedstrijd maakte.

"Je wordt toch tweede, maar de mensen vonden dat zo'n unieke prestatie", aldus Van der Vaart over de ontvangst in Amsterdam. "Wat het natuurlijk ook is. Maar uiteindelijk heb je niet gewonnen en word je onthaald alsof je wel kampioen bent geworden. Dat gaf echt kippenvel, een groot compliment naar de Oranje-fans. We hebben het toen echt geweldig gehad."

Alcohollucht

Het bleef die 13 juli van 2010 niet bij een rondtocht. De selectie van bondscoach Bert van Marwijk werd ook ontvangen door het koninklijk huis. "Ik kan me herinneren dat we toen naar de koningin moesten", aldus Van der Vaart. "En volgens mij stond iedereen haar daar met een verschrikkelijke alcohollucht haar een handje te geven. Ik wel in ieder geval. En daarna de huldiging, dat was genieten. Daar waren we heel erg dankbaar voor."

WK 2010

Oranje versloeg op WK naar de WK-finale in Zuid-Afrika onder meer Denemarken, Brazilië en Uruguay. In de finale bleek Spanje dus net iets te sterk. In de selectie van Van Marwijk zaten naast Van der Vaart ook onder meer Arjen Robben, Wesley Sneijder, Robin van Persie, Giovanni van Bronckhorst, Mark van Bommel, Nigel de Jong en Dirk Kuyt.