Ferdi Kadioglu en bondscoach Turkije snappen niks van schorsing Demiral: 'Dit zal de Turkse trots niet breken'

Merih Demiral is geschorst voor twee wedstrijden na de wolvengroet die hij gaf. Turkije wilde in beroep gaan bij het CAS, maar dit is niet mogelijk. De keuze is onbegrijpelijk, vinden zowel Ferdi Kadioglu als de bondscoach Vincenzo Mortella. "Het was helemaal geen politieke boodschap, zo werd het geïnterpreteerd", zei Mortella.

De Nederlanse Turk Ferdi Kadioglu zat bij de persconferentie en blikte terug op het wolvengebaar van Merih Demiral. "De schorsing van Merih had niks met politiek te maken, hij wilde het vieren met het hele team en en ik denk dat de anderen het zullen voelen in een goede manier. Het is zonde dat hij een schorsing heeft gekregen, maar Turkije heeft een goede selectie dus het zal goed opgevuld worden", zei Ferdi Kadioglu.

'Het is gewoon verkeerd begrepen'

De bondscoach sprak zich ook uit over de schorsing die Demiral kreeg. "Hij zegt dat de fans zich niet druk hoeven maken. De Turkse selectie is alleen maar extra gemotiveerd. Wij vinden dit oneerlijk, de schorsing hoort niet. Het was geen politiek gebaar, maar zo werd het wel geïnterpreteerd. Het werd gewoon niet goed begrepen. Dat zal de Turkse trots niet breken. We gaan met nog meer passie en trots spelen. We willen het land trots maken, dit is gewoon extra motivatie."

Verschil met Bellingham

Er zit nogal een verschil tussen de schorsing van Demiral en die van Jude Bellingham. Ook hij kreeg een schorsing vanwege een bepaalde beweging die hij maakte. Bellingham krijgt één wedstrijd schorsing, maar die moet binnen een jaar uitgezeten zijn. Demiral is direct twee wedstrijden geschorst. De bondscoach is er niet mee bezig. "Nee, ik kijk niet naar andere teams. Ik kijk naar mijn eigen team. De rest maakt mij niet uit."

Turkije mag niet in beroep tegen CAS

Turkije wilde in beroep gaan bij het CAS tegen de beslissing van de UEFA om hem twee wedstrijden te schorsen. Dit is alleen al van de baan, want regels van de UEFA zorgen dat dit niet kan. In artikel 64 van de statuten van UEFA staat dat het CAS zich niet mag mengen in zaken waar spelers maximaal twee wedstrijden of maximaal één maand geschorst is. De speler is dus definitief geschorst tegen Nederland.

Grijze wolven

Eerder bemoeide de Turkse president Recep Tayyip Erdogan zich al met de zaak. Hij vindt de straf voor Demiral overdreven en noemde zijn gebaar een vorm van enthousiasme. De Grijze Wolven hebben banden met de ultranationalistische MHP-partij in Turkije , die daar een regering vormt met de AK-partij van president Erdogan. Erdorgan is zaterdagavond ook aanwezig bij de wedstrijd tussen Nederland en Turkije in Berlijn.

