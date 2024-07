Nederland - Turkije wordt enorm beladen voor in Arnhem geboren Ferdi Kadioglu: 'Trots om Turkse shirt te dragen'

Ferdi Kadioglu kan niet wachten om met het Turkse elftal tegen Nederland te spelen. De 24-jarige groeide op in Nederland, maar is inmiddels een vaste kracht bij Turkije. Hij kijkt uit naar de kwartfinale op dit EK. "We kunnen veel Turkse fans verwachten."

Kadioglu werd geboren in Arnhem en doorliep de jeugdopleiding van NEC. Ook speelde hij veel duels voor Nederlandse jeugdellftallen. Uiteindelijk koos de Fenerbahce-speler uiteindelijk voor een interlandloopbaan bij Turkije.

De kwartfinale tegen Oranje wordt dus een enorm beladen duel voor de 24-jarige verdediger. "Het wordt een enorm bijzonder duel. Mijn moeder is Nederlands en mijn vader Turks", zo legt hij uit op de persconferentie.

Veel Turkse fans

Vanwege de grote Turkse gemeenschap in Berlijn worden er zaterdagavond vooral veel fans van Turkije in het stadion verwacht. Kadioglu hoopt dat ze het samen met al die supporters het Nederlands elftal lastig kunnen maken. "We verwachten veel Turkse fans. Net als alle andere wedstrijden voelt het als een thuiswedstrijd."

Onder de indruk van Cody Gakpo

Het geweldige EK van Cody Gakpo heeft veel indruk gemaakt bij Kadioglu. Hij kent de Oranje-uitblinker goed. "Ik heb met hem samengespeeld dus weet wat hij kan. Aan de bal is Nederland erg sterk." De Turken gooien het dus over een andere boeg. "Ik denk dat wij met onze passie het de Nederlanders heel moeilijk kunnen maken. Het gaat een mooie wedstrijd worden."

'Trots op Turkije'

Pas in 2022 besloot Kadioglu om voor Turkije uit te komen, terwijl hij eerder voor onder meer Jong Oranje uitkwam. Nu is hij een onmisbare international voor de Turken. "Ik ben blij met die overstap en ben trots om het shirt van Turkije te dragen." Op de vraag of hij met zijn kwaliteiten ook bij het Nederlands elftal zou spelen, wil hij niet echt antwoord geven. "Dat doet er nu niet meer toe."

