Ajax presenteert vlak voor eerste oefenwedstrijd ook het nieuwe thuisshirt van dit seizoen

Ajax heeft het thuisshirt voor komend seizoen officieel gelanceerd. De Amsterdammers spelen dit seizoen in dezelfde kleuren als altijd, maar op het tricot zijn een aantal bijzondere accenten te vinden.

Zo speelt Ajax voor het eerst sinds tijden weer meet een kraagje op het tenue. Onder de kraag zit zelfs een knoopje waarbij het shirt strakker of losser gemaakt kan worden. Bij de mannen is Ziggo nog altijd de shirtsponsor, net als ABN AMRO bij de vrouwen. Naast de opvallende kraag zijn ook de Adidas-strepen nieuwe. Die lopen over de schouders en zijn wit van kleur. Ook Curaçao is nog op de mouw te zien als shirtsponsor.

Home is Here ⚪️🔴⚪ — AFC Ajax (@AFCAjax) July 5, 2024

Nieuw seizoen

Jorrel Hato, Jordan Henderson en Mika Godts presenteren namens Ajax 1 het nieuwe shirt. In dit tenue willen de Amsterdammers het dramatische seizoen van vorig jaar overwinnen. Ajax eindigde als vijfde en moet de Europa League halen via de voorrondes. De eerste twee wedstrijden speelt Ajax op 25 juli en 1 augustus tegen FK Vojvodina. Daarna begint ook de competitie met een thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen op 11 augustus. Ajax oefent vrijdag voor het eerst onder Francesco Farioli tegen PEC Zwolle.

Ajax deelt teaser nieuw thuisshirt: Amsterdammers lijken met opvallend detail te gaan spelen Ajax heeft op een cryptische manier het nieuwe thuisshirt aangekondigd. De Amsterdammers presenteren vrijdag om 10.00 uur het nieuwe tenue en hebben de fans een aantal hints gegeven over hoe dat shirt er precies uit komt te zien.

Voorbereiding

Ajax trapt het nieuwe seizoen dus af met een oefenwedstrijd tegen PEC Zwolle. Dat duel wordt om 14:00 uur gespeeld op Sportpark De Toekomst en is besloten. Daarna speelt Ajax ook nog tegen Sint Truiden VV en Rangers FC. Tegen de Belgen en de Schotten spelen de Amsterdammers tijdens een kort trainingskamp in Gelderland. Al Wasl uit Dubai en Olympiakos spelen ook nog tegen Ajax in de voorbereiding.