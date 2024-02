Ajax schrijft Jordan Henderson in voor Conference League, Jurriën Timber op lijst Arsenal voor Champions League

Ajax heeft winteraankopen Jordan Henderson en Julian Rijkhoff ingeschreven voor de Conference League. Vooral in Amsterdam is het goed om te weten dat de inschrijving is gelukt, want in 2021 werd Sébastien Haller niet op de lijst van de Europa League gezet.

Henderson debuteerde afgelopen zaterdag tegen PSV, Rijkhoff speelde maandag 73 minuten mee bij Jong Ajax. De 33-jarige Henderson won al eens de Champions League en speelde de finale van de Europa League, maar nog nooit kwam hij in actie in het derde Europese toernooi, de Conference League.

Ajax speelt in de tussenronde van de Conference League tegen het Noorse Bodø/Glimt. De heenwedstrijd is op donderdag 15 februari in de Johan Cruijff ArenA, een week later is in Bodø, dat net boven de noordcirkel ligt, de return.

Jurriën Timber op lijst Arsenal

Ook voor een oud-Ajacied was er goed nieuws. Timber werd opgenomen op de Champions League-lijst van Arsenal. De verdediger raakte in de eerste competitiewedstrijd van het seizoen zwaar geblesseerd aan zijn knie, maar deze uitverkiezing betekent dat hij misschien dicht bij een rentree is.