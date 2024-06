Daley Blind is topfit en wil vlammen op het EK: 'Misschien dat ik alleen wat langer herstel nodig heb na wat biertjes'

Daley Blind is met 106 interlands achter zijn naam de meest ervaren speler in de huidige selectie van Oranje. Hij maakte drie eindtoernooien mee en was een belangrijke speler in de eerste periode van bondscoach Ronald Koeman. Hij ziet nu een totaal andere, maar talentvolle groep. "Veel spelers spelen in de top van Europa", geeft hij als grootste verschil aan met de vorige periode.

Het debuut van Daley Blind op een eindtoernooi zal hij niet gauw meer vergeten. Van alle 106 interlands die hij gespeeld heeft, is dat voor hem de mooiste. "Dat is gewoon het hele totaalplaatje, die wedstrijd (5-1-overwinning op Spanje, red.) maar er zijn zoveel mooie momenten. Mijn eerste doelpunt was een mooi moment, de laatste goal tegen Amerika was een mooi moment. Het is een mooie, lange rit."

Daley Blind snapt teleurstelling bij Ian Maatsen na mislopen EK: 'Het is een supergroot talent' Daley Blind maakt zich op voor alweer zijn vierde eindtoernooi met Oranje. Hij is van de huidige selectie recordinternational en heeft al de nodige ervaring op zak. Hij voelt zich nog topfit, kent zijn lichaam en kwaliteiten en wil belangrijk zijn in het groepsproces. "Er heerst een positieve flow in het elftal."

Langer herstel na wat biertjes

En wat Blind betreft stopt die lange rit nog niet. Hij wil ook op dit EK weer shinen. Hij voelt zich nog geweldig, zeker na een goed seizoen bij Girona. Hij is al 34 jaar, dus gaan de jaartjes tellen maar dat ziet hij zelf niet zo. "Ik merk er nog niet zo veel van, misschien dat ik na festiviteiten met een biertje wat langer herstel, maar verder ben ik fit! Ik heb verder gewoon goede genen op dat vlak denk ik", zei Blind lachend.

Als Blind alleen wat langer moet herstellen van wat biertjes, dan is er nog weinig aan de hand voor de linkspoot. Hij gaat fit het EK in, met de meeste interlands achter zijn naam. Met die ervaring kan hij de beste inschatting doen van de groep, hoe staat die ervoor? "Elke groep is anders, ook vanwege andere bondscoaches. Dus vergelijken is lastig. We hebben veel jongens die bij topclubs spelen in Europa, dus kwaliteit is er zeker. De eerste wedstrijd moet het gewoon allemaal goed in elkaar vallen", blikt Blind vooruit.

Daley Blind moet zwangere vrouw met twee kinderen achterlaten tijdens EK: 'Zij zal het wel pittig krijgen' Na een geweldig seizoen met Girona in Spanje meldde Daley Blind zich als vanouds bij Oranje. De oud-Ajacied mag zich opmaken voor het vierde eindtoernooi in zijn carrière en uiteraard wil hij veel gaan spelen. Privé gaat het ook lekker voor de linkspoot: zijn vrouw Candy-rae is hoogzwanger van hun derde kind. "Het wordt wel pittig voor mijn vrouw, zij blijft met twee kleintjes achter."

Ronald Koeman 1.0

De eerste periode met Ronald Koeman als bondscoach was vrij succesvol voor Oranje. Er werden spectaculaire overwinningen geboekt in de Nations League, met de overwinning op Duitsland als hoogtepunt. Blind had toen ook een belangrijke rol, een klein stel spelers van nu was er toen ook al bij. Toch is het een andere groep, vindt Blind.

Wat betreft Koeman is er niet veel veranderd, vindt de linksback. "Hij is een goede kerel waar je met alles bij terecht kan. Hij weet hoe een groepsproces in elkaar zit, op het veld zijn de ideeën van toen nu ook weer terug. Het voetbal ontwikkelt zich en hij ook, maar over het algemeen is het hetzelfde. Dat is ook wel lekker richting het EK, het voelt goed."

'Ronald Koeman toont zich conservatief met het thuislaten van Ian Maatsen' Ronald Koeman heeft in de voorbereiding afscheid genomen van Nick Olij, Quinten Timber en Ian Maatsen. Zij zijn net als Marten de Roon afgevallen voor het EK in Duitsland. Timber was vanaf maandag al niet fit, dus dat mag geen verrassing zijn. Ryan Gravenberch heeft wel de selectie gehaald, net als Ajacied Steven Bergwijn. Dat Maatsen niet mee is, is de grootste verrassing van de middag.

Systeem

Eén van die ontwikkelingen is natuurlijk het systeem, steeds vaker zie je een driemans- of vijfmansverdediging. Zo ook bij het Nederlands elftal. 18 miljoen mensen in Nederland hebben daar hun mening over, Blind kan het weinig schelen. "Dat krijg je allemaal wel mee, maar ik slaap daar geen moment minder om. Het is uiteindelijk aan Koeman natuurlijk."

Blind kan zelf op verschilende posities in de verschillende systemen terecht, daarin heeft hij geen voorkeur. "Dat maakt mij echt niet uit, ik speel waar Koeman dat wil. Het scheelt dat we een team hebben die dat allebei prima kunnen spelen, dat is het belangrijkste natuurlijk.'