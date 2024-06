Xavi Simons heeft de clubs voor het uitkiezen: 'ook Bayern München ziet transfer wel zitten'

Met het aanstaande EK zou deze zomer sowieso al opwindend zijn voor Xavi Simons, die in de definitieve selectie van Oranje zit. Maar ook op transfergebied wordt het spannend. De jongeling kan namelijk kiezen uit enkele Europese grootmachten.

Simons keert namelijk terug bij Paris Saint-Germain na een jaar op huurbasis gespeeld te hebben bij RB Leipzig. De aanvallende middenvelder annex vleugelspeler kan terugkijken op een geslaagd seizoen in Duitsland met acht goals en elf assists.

RB Leipzig heeft goede hoop dat gehuurde Xavi Simons blijft RB Leipzig hoopt dat Xavi Simons na dit seizoen bij de Duitse club blijft spelen. De 21-jarige Nederlander wordt gehuurd van Paris Saint-Germain en Leipzig hoopt hem nog een seizoen langer vast te leggen.

Vervanger van Mbappé bij PSG?

Toch is het nog maar de vraag of de Parijzenaren hem al klaar achten voor een plek in de basiself. Verkopen willen ze hem ook niet en dus is een nieuwe huurtransfer volgens veel buitenlandse media een optie. Al is er ook een gat te vullen na het vertrek van Kylian Mbappé.

Eerste beelden Kylian Mbappé na bekendmaking transfer Real Madrid: met grote glimlach richting Metz Real Madrid maakte maandagavond de transfer van Kylian Mbappé wereldkundig. Dat deed de club zonder spectaculaire nieuwe beelden van bijvoorbeeld Mbappé in zijn nieuwe shirt. De Franse aanvaller was namelijk helemaal niet in Madrid om te tekenen.

Leipzig of Barcelona

Volgens BILD hoopt Leipzig langer over de diensten van de dribbelaar te kunnen beschikken. Volgens het Spaanse Deportivo Mundo zou Simons een clausule hebben bedongen, met als gevolg dat hij zelf mag bepalen bij welke club hij zich op huurbasis voegt. Dat zou ervoor zorgen dat Barcelona een optie wordt. Simons speelde in de jeugdopleiding al bij de Catalanen, die naarstig op zoek zijn naar versterking voor de positie van aanvallende middenvelder.

'Armoedig FC Barcelona kan dankzij speciale clausule Xavi Simons terughalen' Xavi Simons speelde in de jeugd jarenlang voor FC Barcelona, maar zou deze zomer zomaar terug kunnen keren. De Nederlander, die door Paris Saint-Germain dit seizoen werd uitgeleend aan RB Leipzig, zou de mogelijkheid hebben om volgend jaar in Spanje te voetballen.

Bayern München

Volgens transferexpert Fabrizio Romano heeft ook grootmacht Bayern München wel oren naar de komst van Simons. Sportdirecteur Max Eberl speelde vorige zomer een grote rol bij de komst van Simons naar Leipzig en zou nu in dienst van de club uit Beieren opnieuw de middenvelder tot een Duitse huurtransfer kunnen verleiden.

Jamal Musiala

Bayern eindigde afgelopen seizoen teleurstellend derde achter Bayer Leverkusen en VfB Stuttgart. Om dat in het nieuwe seizoen te voorkomen wil de Duitse recordkampioen het team versterken. Simons is dus een optie, al speelt toptalent Jamal Musiala ook al op zijn positie. Wellicht dat de Nederlander dus als optie voor de flank wordt gezien, of als back-up voor Musiala moet gaan fungeren.

Keuze voor of na EK

Simons was voornemens zijn beslissing al voor het EK te nemen. Volgens Romano neemt hij nu echter zijn tijd voor de beslissing. Aangezien hij zich inmiddels al met het Nederlands elftal aan het voorbereiden is op het EK in Duitsland, lijkt het aannemelijk dat hij zijn keuze over het EK heen tilt.