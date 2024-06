Cristiano Ronaldo niet veilig op training Portugal: beveiliging voert belagers in nekklem af

Cristiano Ronaldo is weer terug in Europa en dat willen de fans van Portugal maar wat graag vieren. Ze staan weer massaal achter Portugal dit EK en smachten naar een Ronaldo in topvorm. Vrijdag tijdens de training ging het echter mis.

In de Duitse plek waar Portugal is neergestreken voor het EK, barstte het trainingscomplex vrijdag uit z'n voegen. Duizenden fans van Portugal en Ronaldo waren op de openbare training afgekomen. Mensen hingen met bosjes over de boarding en in de netten die waren gespannen. Toen de spelers het veld betraden, ging het mis.

Hardhandig ingrijpen

Ronaldo was nog niet aan zijn warming-up begonnen of de eerste pitch invader ging al op zoek naar een knuffel of een handtekening van de Portugese superster. Stewards grepen nog soft in toen het om een kind ging. Ronaldo bemoeide zich er zelf ook nog even mee. Maar toen er steeds meer het veld op kwamen, moest de beveiliging hardhandiger ingrijpen.

Nekklem

De veldbetreders werden in nekklemmen van het veld gedragen door de beveiligers. Dat waren geen vrijwillige stewards, maar brede kerels waar ontzag voor was. Na een paar korte onderbrekingen om Ronaldo en de rest van de selectie veilig te krijgen, kon de training gewoon doorgaan. Ronaldo kon er wel om glimlachen. Na afloop van de training dankte hij alle fans voor hun komst en steun,

Saoedi-Arabië

Ronaldo voetbalt in Saoedi-Arabië bij Al-Nassr. Het komt nog maar zelden voor dat hij in Europa te bewonderen is en zeker niet meer op een voetbalveld. Alleen wanneer Portugal speelde en Ronaldo geselecteerd was (en geselecteerd wilde worden), konden zijn fans uit zijn vaderland hem in actie zien nog. Dat hij nu op het EK in Duitsland zo immens populair is, is dus niet zo gek.

Groep F

Portugal speelt dinsdag 18 juni de eerste wedstrijd op het EK. Het land van Ronaldo zit in groep F, met eerste tegenstander Tsjechië, Turkije en Georgië. De 39-jarige aanvaller wordt nog altijd gerekend tot de kanshebbers voor de topscorerstitel dit EK. Hij stond na aanvallers als Harry Kane en Kylian Mbappé al vrij hoog bij de bookmakers.

