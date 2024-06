'Dat was toen de tijd': voormalig Ajax-speler zeer open over dopinggebruik

Ajax-legende Søren Lerby was dinsdagavond te gast bij Vandaag Inside en deed een opvallende uitspraak. Hij weet zeker dat er in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw illegale dingen gebeurden bij Ajax.

De uitspraak van de 66-jarige Deen kwam dinsdag tijdens een onverwachts moment. Het ene moment hadden Johan Derksen en René van der Gijp het met presentator Wilfred Genee en politiek verslaggeefster Merel Ek over de Nederlandse politiek en het andere moment ging het ineens met Lerby over doping.

Twee wedstrijden in zes uur

Tafelgast Özcan Akyol wilde de discussie over Pieter Omtzigt, politiek leider van zijn partij NSC, de kop indrukken door het over het boek van Lerby te hebben. De voormalig middenvelder kwam bij Vandaag Inside zijn boek promoten. Het ging onder andere over het feit dat Lerby in zes uur tijd twee wedstrijden speelde.

'Naar stadion gerend'

Hij moest eerst met de Deense nationale ploeg een wedstrijd spelen. Een paar uur later verwachtte zijn toenmalige club Bayern München hem in Bochum voor een bekerwedstrijd. "Onderweg naar Bochum kwamen we vlak voor het stadion in de file te staan. Toen ben ik uitgestapt en heb ik het laatste stuk naar het stadion gerend", legde Lerby uit bij Vandaag Inside.

Doping

Een bovenmenselijke prestatie, weet ook Lerby. Volgens de Deen was het een record. Derksen legde in zijn hoofd de link met doping en stelde de vraag recht op de man af. " Søren, heb jij bij Ajax weleens vormen van doping gezien?", vroeg hij aan Lerby, getriggerd door de bovenmenselijke prestatie toentertijd.

'Geen controle'

"Ja, natuurlijk", is Lerby eerlijk. Volgens Derksen was dat in die tijd ook zeer gebruikelijk. Dat beaamt Lerby. "Dat weet jij ook wel, dat was toen de tijd. Er was geen dopingcontrole, zoals nu. Maar niet alleen in het voetbal hoor. Je zag het ook met de wielrenners van toen."

Ajax-legende

Lerby speelde in het verleden 206 wedstrijden voor Ajax, waarin hij 67 goals maakte. Daarna kwam hij ook nog uit voor Bayern, AS Monaco en zelfs PSV. Hij nam het tijdens de uitzending van Vandaag Inside ook nog even op voor een legendarische generatiegenoot, die de wind van voren kreeg.