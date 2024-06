'Die jongen was gewéldig': Talentscout (89) genoot van 'zijn' Ghanese jongens Depay, Brobbey en Frimpong

Het was een bijzondere statistiek: tijdens de oefenwedstrijd Nederland - Canada stond er voor het eerst een voorhoede in Oranje die bestond uit drie spelers met Ghanese roots. En daar is Piet de Visser maar wat trots op.

De inmiddels 89-jarige talentscout ziet Ghana als zijn tweede vaderland. De Nederlander zette daar een voetbalschool op en steekt veel tijd, energie en geld in die academy. Met zijn scherpe oog ontdekte De Visser onder anderen PSV'ers Alex, Heurelho Gomes en Mateja Kezman. Bij Chelsea tipte hij Didier Drogba. Hij heeft dus kennis.

Depay, Brobbey en Frimpong

Tijdens Nederland - Canada zag hij Memphis Depay (Ghanese vader), Brian Brobbey en Jeremie Frimpong (beide ouders komen uit Ghana, maar ze zijn in Nederland geboren) voetballen. Dat deed hem deugd. "Momenteel logeert een van de jongens van onze academy, die een profcontract in Frankrijk had getekend, Godwin Bentil, bij mij, omdat hij in Nederland behandeld wordt voor een blessure", beschrijft De Visser zijn bijzondere thuissituatie aan de Telegraaf.

'Heel populair in Ghana'

"Op de grote tv stond Nederland-Canada op met die drie Ghanese jongens voorin en op de laptop keken we gelijktijdig Mali-Ghana. Zowel Nederland als Ghana won, dus we konden allebei juichen. Ook waren we allebei enorm onder de indruk van Frimpong. Die speelde echt een geweldige wedstrijd. De Ghanese jongens die voor Oranje spelen, zijn ook heel populair in Ghana zelf, dus Godwin was ook heel blij met de goede wedstrijd van Frimpong.”

'Fantastische aanwinst voor het Nederlands elftal'

Vooral van de wingback van Bayer Leverkusen was De Visser onder de indruk. "Die jongen was gewéldig. Frimpong straalt passie uit. Hij heeft techniek, snelheid, durf. Dat is een fantastische versterking voor dit Nederlands elftal. Je ziet hoe goed zulke getalenteerde jongens kunnen worden als ze, zoals hier in Europa het geval is, een goede voetbalopleiding krijgen. Een opleiding met die kwaliteit proberen we nu ook op de academy in Ghana te geven aan de talenten die we daar hebben gescout.”