Dit is Razvan Marin: geflopt bij Ajax, nu de EK-topscorer van Roemenië

Razvan Marin speelde in het verleden voor Ajax, maar het huwelijk met de Amsterdamse club liep op niks uit. Inmiddels heeft hij een belangrijke rol bij Roemenië op het EK 2024 en is hij de topscorer van het land op het toernooi.

In de zomer van 2019 haalde Ajax Marin op bij Standard Luik voor 12,5 miljoen euro. In het seizoen ervoor had hij tien goals en acht assists afgeleverd in de Belgische competitie. En dat als centrale middenvelder. Met de nodige verwachtingen arriveerde Marin dus in Amsterdam, maar het bleek geen gelukkig huwelijk.

In totaal speelde hij zeventien wedstrijden voor Ajax, verdeeld over vier competities. Trainer Erik ten Hag kwam er al snel achter dat hij liever Edson Álvarez en Lisandro Martínez op het middenveld posteerde, met Quincy Promes ervoor op tien. Of met Donny van de Beek en Ryan Gravenberch als centrale middenvelders en Hakim Ziyech ervoor. Er waren genoeg opties om niet voor Marin te hoeven kiezen.

Op naar Italië

En dus vertrok hij na een seizoen weer. Eerst op huurbasis naar Cagliari, dat hem na een succesvol seizoen voor tien miljoen euro overnam. Bij de Italiaanse club liet Marin het na één seizoen ook niet meer zien. Zijn waarde zakte en in de zomer van 2022 ging hij op huurbasis naar Empoli. Momenteel is de situatie dat hij na twee seizoenen Empoli weer terug zal keren bij Cagliari. Wat er dan met Marin gebeurt, is nog de vraag. Hij heeft nog een contract voor één seizoen.

Maar met zijn toekomst lijkt het wel goed te komen, door een goed EK voetbal in Duitsland. De 28-jarige Marin is momenteel de topscorer van Roemenië met twee goals, waarvan één penalty. Voor dit EK stond de teller voor hem op drie goals in 54 wedstrijden.

