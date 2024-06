Drama voor Usain Bolt: voetbalwedstrijd voor goed doel eindigt op brancard met zware blessure

Een benefiet voetbalwedstrijd voor Unicef eindigde voor voormalig-sprinter Usain Bolt met een pijnlijke blessure. De 37-jarige Jamaicaan moest met een brancard van het veld gehaald worden.

Met de benefietwedstrijd 'Soccer Aid' op Stamford Bridge werd ruim 15 miljoen pond opgehaald. Een team met Engelse sportlegendes speelde tegen een wereldelftal, vol internationale sporthelden. Zo ook de snelste man ter wereld, Usain Bolt.

Usain Bolt word per brancard afgevoerd. Getty Images

Voor Bolt had zijn optreden voor het goede doel wel een bittere nasmaak. Hij raakte bij een ongelukkige actie geblesseerd en moest per brancard van het veld. Met zijn been in een spalk werd hij naar de zijlijn getild. Onderzoek toonde aan dat de Jamaicaan zijn achillespees heeft gescheurd.

Bij een verdedigende actie leek het been van Bolt in de grond te blijven steken, waarna het dus helemaal mis ging.

Profvoetballer

Bolt is een van de grootste sprinters uit de geschiedenis. Hij was jarenlang onverslaanbaar en won maar liefst acht gouden plakken op de Olympische Spelen. Maar ook het voetbalveld is geen onbekend terrein voor hem.

Hij speelde een tijdje in Australië, op proef bij Central Coast Mariners. In een oefenduel scoorde hij zelfs twee doelpunten. "Het feit dat ik ook maar heel even heb mogen ruiken hoe het is om profvoetballer te zijn, betekende veel voor me", vertelde Bolt daarover. Zo goed als op de atletiekbaan, bleek Bolt niet. Hij vertrok al vrij snel bij de Australiërs.

Tijdens de wedstrijd was Bolt nog goed voor een assist bij het wereldteam. Voormalig Juventus-speler Alessandro Del Piero kon op zijn aangeven de 2-2 scoren. Uiteindelijk won het Engelse team met 6-3.

Er volgde een heuse huldiging voor het elftal, dat vol trots de kampioensschaal in de lucht hield. Maar de echte winnaars zijn natuurlijk de kinderen die dankzij het geldbedrag voor Unicef geholpen kunnen worden.