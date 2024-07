Lof voor keuze Ronald Koeman voor Donyell Malen: 'Hij kent het gras, de kleedkamers en het stadion'

Donyell Malen speelt in de halve finale van het EK tegen Engeland vanaf het begin. Bondscoach Ronald Koeman gebruikte in vrijwel iedere wedstrijd een andere rechtsbuiten en doet dat ook tegen Engeland. In 'zijn' BVB Stadium Dortmund mag Malen het vanaf het begin laten zien.

Volgens NOS-analist Rafael van de Vaart een meer dan logische keuze. "Ik denk dat je tegen Engeland meer op eigen helft komt te spelen. Zeker op de counter heb je dan heel veel aan Malen. Zeker in zijn eigen stadion, dat is altijd heel erg lekker. Je kent alles: het gras, de kleedkamers en het stadion", zei Van der Vaart bij de NOS.

Geen minuten tegen Turkije

Opvallend genoeg maakte Malen in de kwartfinale tegen Turkije helemaal geen minuten. Van der Vaart begreep daar helemaal niets van. "Dat verbaasde me heel erg, zeker na zijn invalbeurt tegen Roemenië. Ik verwacht heel veel van Malen in zijn eigen stadion", aldus Van der Vaart.

Engeland de favoriet

Zijn collega Pierre van Hooijdonk heeft hoge verwachtingen van Engeland. "Engeland is écht wel de favoriet. Die hebben een selectie waar je van denkt: hoe kunnen zij zo slecht hebben gespeeld? Dat moet er toch een keer uitkomen? Hopelijk niet vanavond."

Geen angst hebben

Van der Vaart hoopt in ieder geval niet dat Nederland met angst gaat spelen tegen Engeland. "Je hoeft absoluut niet bang te zijn, maar individueel hebben ze wel meer kwaliteit. En die jongens van Engeland zijn het natuurlijk gewend om zulke wedstrijden te spelen." De oud-international hoopt op de individuele klasse bij Oranje. "Xavi Simons en Memphis Depay heb je echt nodig om van dit Engeland te kunnen winnen. Anders wordt het nog lastiger. Desondanks denk ik wel dat wij minder zijn dan zij", besloot Van der Vaart.

