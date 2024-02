ESPN en Eredivisie definitief akkoord over nieuw contract: alle KKD-wedstrijden per direct 'waar mogelijk' live te zien

De deal tussen ESPN en de Eredivisie over het verlengen van de uitzendrechten is definitief. Dat maakt de zender via de website bekend. Het betekent dat de Eredivisie tot en met 2030 live te volgen is op ESPN. Ook gaat de zender het aantal uitzendingen van de Keuken Kampioen Divisie en de Azerion Vrouwen Eredivisie tot het 'maximale uitbreiden'.

ESPN en de Eredivisie CV waren in oktober 2023 al akkoord over de verlenging van de uitzendrechten. Die deal is nu helemaal rond. Ook de KNVB Beker, Johan Cruijff Schaal en Jong Oranje zijn de komende jaren op de zender te zien. De zender komt ook met een positieve mededeling voor alle fans van de Keuken Kampioen Divisie, maar daar hangt wel een waarschuwing aan vast.

KKD 'waar mogelijk' live

De zender laat weten dat vanaf komend weekend 'waar mogelijk' alle KKD-wedstrijden live worden uitgezonden. De zender houdt wel een slag om de arm, want het kan voorkomen dat een of twee wedstrijden per speelronde niet worden uitgezonden. Volgens de zender zijn de wedstrijden niet genoeg gespreid over verschillende dagen en is het dus organisatorisch niet altijd mogelijk om elke wedstrijd uit te zenden.

ESPN zou eigenlijk al vanaf het begin van 2024 alle wedstrijden in de KKD live gaan uitzenden, maar de competitie liet vlak voor het einde van de winterstop weten dat het pas later zou worden. Dat zorgde toen voor woede bij een aantal fans. De KKD zei toen dat ESPN nooit gecommuniceerd had dat alle wedstrijden met ingang van 2024 live werden uitgezonden, maar dat bleek de zender juist wel zelf bekendgemaakt te hebben.

Vrouwen Eredivisie

De organisatorische problemen zijn er niet bij de Azerion Vrouwen Eredivisie en dus worden vanaf komende speelronde alle wedstrijden in die competitie live uitgezonden.