Fabian Schär 'kopieert' Kylian Mbappé met gebroken neus op EK, zijn vijfde hoofdblessure in zes jaar

Kylian Mbappé brak maandag zijn neus in het duel tegen Oostenrijk. Hij is niet de enige op het EK voetbal die in dat schuitje zit, want Fabian Schär overkwam hetzelfde. De verdediger heeft een rijke historie met blessures aan zijn hoofd.

Woensdagavond speelde Fabian Schär met Zwitserland tegen Schotland. In de negentiende minuut botste de centrale verdediger van Newcastle United met tegenstander Anthony Ralston. Beide spelers hadden verzorging nodig, maar speelden de wedstrijd wel uit. Die eindigde in 1-1, door goals van Scott McTominay (die de bal via Schär binnenschoot) en Xherdan Shaqiri.

Hersenschudding

Schär bevestigde tegenover het Zwitserse Blue Sport dat zijn neus was gebroken. Het is niet de eerste keer dat hem dat overkomt, want in 2018 brak gelouterde international ook al zijn neus. In de tussentijd kreeg hij drie keer een hersenschudding, waaronder in 2019, ook bij de nationale ploeg. Toen raakte hij buiten bewustzijn na een kopduel in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Georgië. Ook toen maakte Schär de negentig minuten vol.

De Zwitsers zijn wel al nagenoeg zeker van een plek in de knock-outfase van het EK. Dankzij winst op Hongarije in het eerste groepsduel en het gelijkspel tegen Schotland heeft de ploeg van trainer Murat Yakin nu vier punten. Daarmee heeft de ploeg goede papieren voor de tweede plaats in poule A. Wanneer Schotland toch nog de tweede plaats overneemt, stoot Zwitserland hoogstwaarschijnlijk door als een van de beste nummers drie. De laatste vijf grote toernooien (EK's en WK's) overleefde Rossocrociati steevast de groepsfase.

Mbappé

Kylian Mbappé brak maandag dus al zijn neus in Frankrijks eerste groepswedstrijd, tegen Oostenrijk, die met 1-0 werd gewonnen. De aanvaller bloedde veel en moest worden gewisseld. Sindsdien wordt er veel gespeculeerd over het gestel van de Franse superster. Voor het Nederlands elftal is het afwachten of de aanstaand speler van Real Madrid op het wedstrijdformulier verschijnt voor het onderlinge treffen. Hij stond woensdag wel kort op het trainingsveld.

