Geblesseerde aanvoerder moet plots als trainer Engelse profclub uit degradatiestress trekken

Voetballer Aaron Ramsey wordt de nieuwe interim-trainer van Cardiff City. De 34-jarige middenvelder is momenteel geblesseerd, maar lijkt wel oren te hebben naar een trainerscarrière. De international van Wales zal zijn club van degradatie moeten behoeden.

De club staat momenteel een na laatste op de 23ste plaats in de Championship, het tweede niveau van Engeland. De laatste drie ploegen degraderen naar de League One. Toch heeft Cardiff met drie wedstrijden te gaan nog alle kans om zich hand te haven.

Cardiff City

Cardiff City heeft één punt minder dan Derby County en slechts drie punten minder dan Hull City, clubs die wél veilig staan. Voormalig Arsenal- en Juventus-speler Ramsey wordt de vervanger van de ontslagen Omer Riza.

'We willen Omer bedanken voor zijn passie en inzet tijdens zijn tijd als manager van Cardiff City en wensen hem het allerbeste voor zijn volgende stappen in de sport', laat de club weten in een statement. Omer kreeg begin december een contract aangeboden nadat hij goede resultaten neerzette als interim-coach. Na één winstpartij in de laatste negen wedstrijden, is het geduld opgeraakt bij Cardiff.

Aaron Ramsey

Wales-legende Ramsey kwam twee jaar geleden op transfervrije status vanaf OGC Nice terug bij de club waar hij opgroeide. In 2008 verliet hij Cardiff City om te spelen voor Arsenal, de club waar hij de grootste indruk heeft achtergelaten. Ramsey speelde 86 interlands voor Wales.

Dit seizoen kwam hij tot acht wedstrijden, omdat hij gedurende het seizoen meerdere keren kampte met een hamstringblessure. Ramsey zal in de laatste drie wedstrijden zijn jeugdploeg in de Championship willen houden. Cardiff City neemt het achtereenvolgend op tegenover Oxford United (maandag), West Brom (26 april) en Norwich City (3 mei).