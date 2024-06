'Here we go' voor Kylian Mbappé: 'Franse superster rondt megatransfer naar Real Madrid af'

Kylian Mbappé en Real Madrid hebben alle formaliteiten afgerond, meldt transfergoeroe Fabrizio Romano. "Alle papieren zijn getekend, gesloten en afgerond."

Dat Mbappé naar de kersverse Champions League-winnaar zou gaan lag in de lijn der verwachtingen. De Franse aanvaller had zijn beslissing al in februari officieel gemaakt door zijn aflopende contract bij Paris Saint-Germain niet te verlengen. De contacten met 'De Koninklijke' waren al in vele eerdere stadia gelegd. Mbappé heeft er nooit een geheim van gemaakt dat Real Madrid zijn droomclub is.

Real Madrid kondigt komst Mbappé snel aan

Real Madrid wilde de Champions League-finale afwachten om het nieuws openbaar te maken. De verwachting is dan ook dat deze week de presentatie zal zijn van Mbappé in Estadio Santiago Bernabéu. De 25-jarige Fransman gaat eindelijk zijn thuisland verlaten en moet de voorhoede in Madrid nog verder versterken.

Mbappé klaar voor stap naar LaLiga

Mbappé is een geboren superster. De Parijse voetballer begon bij AS Bondy als 12-jarig jochie, om drie jaar later te worden opgepikt door AS Monaco. Daar ging het rap. Op 16-jarige leeftijd loste hij daar Thierry Henry af als jongste debutant ooit. Ook kroonde hij zich snel jongste doelpuntenmaker van Monaco ooit. Al snel was hij basisspeler en op 18-jarige leeftijd verkaste hij naar Paris Saint-Germain. De ster rees snel want inmiddels was hij ook basisklant bij Frankrijk.

In totaal scoorde hij liefst 288 keer en gaf hij 126 assists in 373 wedstrijden. Hij rees de prijzen aaneen in Parijs, maar één grote prijs bleef ontbreken: de Champions League. De man, groot idolaat van Cristiano Ronaldo, wist daarom op jonge leeftijd al dat hij ooit bij Real Madrid wilde spelen. Zijn droom komt nu uit.

Mbappé hoopt nu wel op EK-succes Frankrijk

Voordat hij naar Madrid verhuist, moet Mbappé nog aan de bak met de Franse ploeg. Hij speelt zijn vierde eindtoernooi. In 2018 won hij meteen het WK, vier jaar later verloor hij ondanks zijn hattrick na penalty's de finale van het Argentinië van Lionel Messi. Met het EK heeft hij minder goede ervaringen. Frankrijk werd in 2021 uitgeschakeld in de kwartfinale tegen Zwitserland (3-3) na strafschoppen. Mbappé zag zijn beslissende pingel gestopt worden.